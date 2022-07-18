劉青雲自揭失業「長達1年零工作」不忘感激郭藹明：娶咗個好女人

58歲劉青雲出道近40年，演過上百部作品，獎項拿到手軟，怎料驚傳失業，他近日也自爆承認長達一年時間沒有工作，每天僅能待在家裡，近況曝光了！



劉青雲1982年加入藝員訓練班，從跑龍套的角色開始演起，出演過《神探》、《竊聽風雲》系列、《奪命金》、《掃毒》等經典作品，兩度摘下金像獎最佳男主角，也奪下金馬獎最佳男主角，十足實力派演員。

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怎料近日傳出劉青雲受到疫情影響，已經一年多沒有工作，只能待在家中，坦言自結婚後第一次待在家裡如此久。而這段時間也讓劉青雲開始自我檢討，原來他對家中一竅不知，連東西放在哪裡都不清楚。

劉青雲笑說，以前對電器一竅不通，在這一年全部都學會了，也都清楚知道東西放在家中哪些位置，以前甚至不會去銀行、打電話給父母，現在次數都變多了，這一年來都重新去做，這才是真正生活，非常感謝老婆郭藹明陪伴呵護。

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劉青雲與妻子郭藹明結婚多年，但感情依舊甜蜜，到哪都是甜蜜牽手、撒嬌摟抱，眼裡只有彼此，此次疫情沒工作待在家，讓他更加感性對妻子說：「我娶了個好女人！」兩人感情如熱戀時一樣甜蜜。

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