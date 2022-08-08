東張西望｜法鬥犬在狗Café泳池喪命　主人索償25萬　店主反駁指控

今日（8日）的《東張西望》講到早前有一隻法國鬥牛犬在美孚一間狗Café游泳不幸離世事件。上月23日，狗主陳小姐帶自己的愛犬Butter到美孚一間有游泳設施的狗Café學習游泳，該游泳訓練班更附設一對一的教練，在上課之前Butter一切正常沒有異樣。然後Butter被帶去洗澡及穿好救生衣，下水後開始時也沒什麼異樣，陳小姐透過CCTV看見游泳導師看似十分「眼瞓」，曾抱著圍欄在水中睡著了。陳小姐見導師精神情況不太好，立即加倍留意Butter的情況，她見Butter在水中頭部傾側，於是立即提醒導師，導師立即回應：「唔好大叫，我對聲音敏感！」陳小姐目睹Butter的鼻子曾經兩度浸在水中，再游一會，導師就發現Butter失去知覺，最後Butte不幸r離世。

《東張西望》講到早前美孚一間狗Café法鬥游泳中離世事件 (節目截圖)

在節目播出前，狗Café負責人文凱主動找《東張西望》講解事情的內情，回應陳小姐對他們狗Café的指控。



狗Café負責人文凱主動找《東張西望》講解事件的內情 (節目截圖)

指控一：對聲音敏感

負責人文凱指當日陳小姐亦有在現場拍攝片段，而導師也有提供正面予陳小姐拍攝。而陳小姐可能在場有呼喚Butter，令Butter有點緊張，所以導師與陳小姐說Butter對聲音有點敏感，要小聲一點。

文凱指當日陳小姐亦有在現場拍攝片段 (節目截圖)

指控二：延誤救援

陳小姐指當日Butter在水中已經沒有反應，而導師沒有即時帶Butter去急救，令Butter得不到救治而死亡。但文凱有提供CCTV片段，指導師發現Butter手腳無力時已經立即上岸救治仍返魂乏術。

延誤救援? (節目截圖)

指控三：狗Café如何取得獸醫報告?

文凱指出當日是他們Café替Butter找獸醫，文凱說因為這個原因，可能獸醫也給了他們一份報告。

狗Café如何取得獸醫報告? (節目截圖)

指控四：CCTV片段消失

文凱指Café當日的片段並不是無故消失，而是因為網絡的問題，所以令片段出現「定格」的情況，所以有些時刻真的沒有錄下來。

CCTV片段消失? (節目截圖)

指控五：私下聯絡善終公司

文凱再澄清中間可能出現誤會，因為自己並不是狗主，所以未能處理屍體，文凱只說了費用由他們公司負責。

私下聯絡善終公司? (節目截圖)

陳小姐連續3天到狗Café要求道歉、賠償及追究責任，陳小姐要求狗Café即時解僱當日的導師，並要求導師不能不出現在這一行；其次是在社交平台登一個聲明，要求狗Café為此事公開道歉；最後是要求狗Café向一間動物慈善機構捐款一百萬元。但狗Café公開了獸醫報告指Butter因為中暑而死，並不是在游泳中失救而死。最後陳小姐再次找到狗Café更改要求，指狗Café向她賠償25萬元就可以解決事件。