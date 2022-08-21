憑喜感外貌被製成貼圖全球爆紅　9歲肥仔來自印尼坐擁270萬粉絲

社交網站上充斥住各式各樣的有趣搞怪的meme圖，有名人、有素人、有貓、有狗等等，有人甚至因此意外地在全球爆紅，吸引數以百萬計的追蹤者！有一個來自印尼的小男孩Tatan正正就是憑充滿喜感又趣怪的外貌成功吸俘虜一班網民的心，其無厘頭表情被製作成WhatsApp、Signal及WeChat等通訊軟件的貼圖，一躍成為全球火紅的KOL之一，相信就算你不知道他是誰，都必定有見過他的貼圖！



Tatan的貼圖相信大家都一定見過。（網上圖片）

皮膚黝黑的Tatan擁有肥嘟嘟的臉頰，出名表情豐富多變，因此特別深受網民喜愛，被加上中文字製作貼圖在網上瘋傳。可能因為這款貼圖率先在中國內地流行，令不少人以為他是一名內地出世的小朋友，其實他是於印尼土生土長的印尼人，全名叫Jonathan R. Sugianto，不過大家都叫他做Tatan。據悉，Tatan爆紅的契機全因自己的超級粉絲哥哥，因為他哥哥覺得弟弟胖胖的非常可愛，將他的影片和照片急不及待上載到社交平台，而正正令他大受歡迎的，就是他聽着Bruno Mars的音樂晃動身體的影片，被網民大讚舞姿趣怪搞笑，看到令人不禁捧腹大笑。

皮膚黝黑的Tatan擁有肥嘟嘟的臉頰，出名表情豐富多變，因此特別深受網民喜愛。（IG：@jrsugianto）

Tatan小時候因表情多多而爆紅，原來不經不覺他今年已經9歲，與貼圖中的他相比長大了不少，招牌的光頭造型亦已消失不見，但燦爛的笑容依然非常有感染力，單單在Instagram已經有接近270萬粉絲。另外，他還有開設YouTube頻道，間中拍拍有趣的影片，影片的觀看次數多達2800萬次，在社交網站非常活躍。

Tatan都有開YouTube。（YouTube：Jonathan R. Sugianto）

Tatan現年9歲。（IG：@jrsugianto）

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