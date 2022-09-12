10張圖見證林心如18至46歲顏值變化竟是「0」 網民齊封不老女神
撰文：聯合新聞網
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林心如日前在微博轉發一段影片，是網友剪輯製作出從她18歲到46歲的顏值變化，大讚她是不老女神，她自己也開心笑稱「留起來當紀念」。
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林心如1995年演出首部電影《學校霸王》，之後演了電視劇《台灣重案錄》，1998年《環珠格格》播出後讓她在兩岸三地爆紅，出道近30年的她，網友就將過去每年她在電影、電視劇的演出片段，按時間順序剪輯，可以見到從18歲的青春少女，到現在46歲的成熟女性，並為人妻為人母，歲月沒有在她臉上留下太多痕跡，難怪被狂讚是不老女神。
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