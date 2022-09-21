〈可不可以放進去一下下就好〉封2022洗腦神曲　搞笑歌詞暗藏哲理

近來台灣網路流傳一首由〈可不可以放進去一下下就好〉歌曲，歌詞直白，大膽暗喻出軌，MV則走復古卡拉OK伴唱帶的模式，不少網友被內容驚呆，直呼是「今年最神歌曲」、「華語流行音樂的巔峰」，更讓人驚奇的是，這無厘頭的歌曲，MV女主角竟是「天生歌姬」A-Lin（本名黃麗玲），她在MV中滿嘴檳榔渣、挑逗對方的眼神，讓網友直呼「真的是A-Lin嗎」，還有人打趣擔心她老公黃甘霖會不會介意「我說麗玲你在幹嘛啦！甘霖老師勒？」



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〈可不可以放進去一下下就好〉由台灣原住民歌手巴大雄演唱，詞曲由「秋水仙」創作，歌詞「可不可以放進去一下下就好／可不可以不要讓別人知道」、「不小心經過你家裡你又在曬衣服／你老公還沒有回來我心臟在砰砰跳」讓網友大呼是「音樂鬼才」、「時代神曲」，這也是巴大熊繼「那位太太」、「三個爸爸」再次與秋水仙合作。

巴大雄在MV介紹欄中解釋這首歌看似下流，「其實更多的是對愛情渴望的吶喊，異於世俗的情歌，撇開男歡女愛、拋棄撕心裂肺，『可不可以放進去一下下就好』更多是描述了一位男子不小心愛上有夫之婦的哀切。」還提到：「我們有幸邀請非來自寶來屋（寶萊塢）的女神一起拍MV，讓整個MV與歌與完美融合，展現出了致命的性感，體現那一句『心臟在砰砰跳』的歌詞。」

而A-Lin在裡面的演出也讓網友大為驚奇，紛紛讚她「回眸一笑太經典」、「阿冷（A-Lin）整個好到味」。

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