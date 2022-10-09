JLo、賓艾佛力有勁敵？荷里活4對明星伴侶　這對最受年輕人歡迎

歐美娛樂圈自古至今，都不乏「1+1>2」的超強大明星伴侶，近來賓艾佛力（Ben Affleck）與珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez，JLo）的奢華婚禮引起全球矚目，八卦刊物更指一向對事業野心勃勃的珍妮花，想藉此樹立她和賓艾佛力「最強明星伴侶」的地位，可惜除了他們之外，還有別的強大配對，聲勢一點都不遜色。



即睇4對現今（或曾經）「1+1>2」的荷里活明星情侶組合：

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賓艾佛力與珍妮花露柏絲，彼此結緣20年，一度分手各自嫁娶，去年春天舊情復燃，今年夏天先在拉斯維加斯午夜完婚，再在喬治亞州辦了3天慶祝活動，以新聞曝光度而言，確實是當今最有話題的「明星伴侶」之一。然而曾經是荷里活至尊巨星夫妻的畢彼特、安祖蓮娜祖莉，雖然為爭孩子監護權而撕破臉，祖莉更指控畢比特對她與孩子們動粗，遭畢彼特律師反控在加油添醋，新聞熱度比起「賓珍夫婦」有過之而無不及。

除了外界始終高度關切的畢比特、安祖蓮娜祖莉外，「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與「花邊教主」碧琪麗芙莉（Blake Lively）這對人高馬大的長腿型男美女，也是觀眾心目中的紅牌明星夫妻代表，他們最近又要等待第4個孩子誕生。萊恩喜愛在社交平台上搞笑，身為時尚指標的碧琪麗也常會拋開包袱配合，粉絲眼中他們有如「神仙眷侶」。

對於20多歲或是更年輕的少男少女而言，假戲真作的「蜘蛛人情侶檔」—湯賀蘭（Tom Holland）與辛蒂亞（Zendaya）才是No.1。這組分別來自英國與美國的搭配，年紀只相差3個月，也都是童星出道，即便身材女高男矮，卻一點也沒有影響粉絲的支持，彼此當紅程度亦並駕齊驅。

湯賀蘭因為扮演超級英雄，身價大躍進，已登上千萬美元男星寶座，而辛蒂亞由於演了一堆票房大片、主演的影集《高校十八禁》也大紅，身價同樣是千萬美元，和湯賀蘭更顯得匹配。

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