12歲小童星曾演雛妓57歲暴風長老再賣性感　優雅地老去仍豔光四射

美國女星波姬小絲（Brooke Shields）童年時期就開始擔任模特兒，12歲時曾於電影《漂亮寶貝》（Pretty Baby）飾演雛妓，現在57歲的她是兩個女兒的媽，她們也出落得愈來愈標緻，看得出有母親的優良基因遺傳，然而面對鏡頭的自在、大方，當然不如一輩子都待在演藝圈的媽媽。



【圖輯】點圖放大看更多57歲波姬小絲近照👇👇👇

+ 2

57歲的波姬小絲，近來成為女性貼身衣物品牌「skims」的內衣、胸罩代言人，繼少女時代幾乎只穿泳裝拍攝《青青珊瑚島》（The Blue Lagoon）之後，再度展現身體曲線，而她經過人生歷練，在鏡頭前顯得更輕鬆，表示很榮幸也很興奮能夠獲得該品牌青睞，大讚胸罩的設計不但能讓穿上它的女性更增添自信，也非常舒服。

【圖輯】點圖放大重溫波姬小絲年輕「全盛時期」靚樣👇👇👇

+ 33

一路崇拜波姬小絲到現在的粉絲，即使她臉上明顯有歲月的痕跡，還是認為她在同年齡女性中堪稱豔光四射，直呼：「辣到噴火！」也有人感謝她讓世人明白，50多歲依舊是很美好的年紀，看起來仍能容光煥發、釋放迷人魅力。

【同場加映】婚紗女王Vera Wang上載火紅泳照 73歲猶如少女身形令人驚艷（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

陳文茜整理遺照曝「袁惟仁走了」 陸元琪嚇喊：真的嗎

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】