美麗戰場10-15集劇評｜劇情開始好睇　但一個致命點令觀眾唔過癮

TVB大熱劇集《美麗戰場》已經播到第15集，期中劇集褒貶參半引來不少迴響，而劇集吐槽的點不外乎太拖戲、劇情老土狗血，但隨着大奸角蔣家旻被迷姦繼而殺人呢個大反轉比到驚喜給觀眾，劇情開始步入高潮，但劇集總共得20集，嚟到第14集先正式踏入高潮位，剩低六集要講晒成個故事，未免有些太急促，令觀眾睇得唔夠過癮啊！



［劇情鋪排不當］

《美麗戰場》由一開播就被指狂踩拖劇情，睇到觀眾覺得好悶，而第14集終於迎來高潮位，因為蔣家旻又開始發功，夾埋威爺（李成昌飾）同班手下擄走陳瑩上酒店迷姦佢，而蔣家旻以為奸計得逞，就好得戚咁飲下早已落咗藥嘅酒，幾啖過後即暈咗喺梳化，而陳山聰同助手即破門入房將陳瀅抱走，再將蔣家旻調上床上供威爺享用，最後威爺強姦成功仲拍埋片用嚟威脅，蔣家旻動怒繼而殺人滅口！呢一個大反轉成為劇集高潮位，大家睇到好解恨！只不過劇集去到第14集先來個大反轉，鋪排略嫌太慢，劇集再播多幾集就完結，難免令觀眾睇得不夠過癮！

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［角色成長明顯增加觀眾投入度］

《美麗戰場》頭10集都在交代陳瑩的黑化過程及年輕時段，而這段回憶單鋪排得太過詳盡，有些觀眾覺得太沉悶而選擇棄劇。而10-15集劇情終於有驚喜，除咗大奸角蔣家旻被強姦後殺人滅口之外，陳瀅亦開始徹底黑化，從單純的小綿羊變成心思狡猾的女明星。最新一集提到剛成「影后」的陳瀅被安排接受訪問，期間主持人問起她「陳山聰會否嚴控你的生活？」陳山聰即龍顏大怒大吼着要終止拍攝，並命令陳瀅即刻離場，但陳瀅卻選擇違背經理人意願，最終還是完成了訪問才離開，此舉令陳山聰極為憤怒，亦為二人關係破裂埋下伏筆！陳瀅亦會越來越識耍手段走向高峰。

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［角色衝突增加令劇情緊湊］

《美麗戰場》陳瀅、劉佩玥及陳曉華三位好姊妹友情相當純真，豈料除住劇情的發展，先後多次發生衝突！首先喺陳曉華重年輕友，寧願相信渣男丁子朗都不願相信多年好友劉佩玥，二人一度反目成仇，直至渣男丁子朗露出真面目被捉姦在床，曉華先睇透事實繼而同劉佩玥和好如初！不過今次又有新衝突，陳瀅選港姐期間重遇蔣家旻，二人之間的黑歷史被身為記者的劉佩玥踢爆，事關劉佩玥打着幫陳瀅對付蔣家旻的旗號，實質喺有野心想搶雜誌封面嚟做，之後向傳媒發料兩位係姊妹關係，事件令高層大動干戈，下令兩位要夾口供向傳媒拆掂佢，陳瀅更被經理人陳山聰「照肺」稱被好朋友利用做新聞。回家後，陳瀅審問劉佩玥才得知陳山聰所言屬實，令二人心中留下芥蒂。而隨着角色之間嘅衝變多，令劇情發展越嚟越緊張。

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