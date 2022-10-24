美麗戰場大結局劇透｜狗血到盡頭　蔣家旻回歸殺晒全部人

TVB台慶劇《美麗戰場》大結局劇透



《美麗戰場》即將踏入結局篇，劇情逐漸回到現實時間線，高潮也愈來愈近！

陳瀅已經做咗影后。（《美麗戰場》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《美麗戰場》結局篇依然未有太多篇幅講回現實時間線，主要圍繞陳瀅和方力申兩人由拍拖到結婚，陳瀅心生不滿而離開陳山聰，交代與劉佩玥決裂的原因，再講她與方力申踏上離婚之路。不過，原來最爆的劇情要去到大結局一集，時間線回到陳瀅擔任港姐決賽評判的一晚，根據劇情寫著：「振宇失蹤，家寶於港姐決賽開場前想起前塵往事，物是人非，突然一陣不祥之兆湧上心頭……」原來是蔣家旻再次出現！

大結局會回歸2022年時間線。（《美麗戰場》截圖）

蔣家旻回歸大屠殺

其實一早已知道，蔣家旻殺死李成昌後，只會短暫消失，肯定還會有她的劇情，以《美麗戰場》的作風，她一出現肯定會有大風浪，在劇中蔣家旻也說過要回來整死陳瀅。據消息指出，在大結局中，她真是回來了，而且不止殺死陳瀅、劉佩玥、陳曉華、甚至連方力申、阿Bob都殺埋，劇情終極暴走，喪到盡頭便是神、如果好人全部死哂，蔣家旻獨贏，咁《美麗戰場》就真係神劇喇！

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整容潛伏2022選美

當然還有流傳其他結局，有人說大結局蔣家旻是回來了，但轉了演員演出，因為「琪琪」這個角色整容後再回港參加香港小姐，然後與陳瀅碰上，這個劇情創意不錯。還有一個是蔣家旻回港後脅持陳瀅，還要回到當日殺死陳嘉輝的那間士多，但最後被制服，仲精神病發要被送往精精神院，好典型的惡有惡報結局。

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