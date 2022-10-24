楊謹華金鐘獎造型意外同台灣1景點「撞衫」網民恥笑：變燈塔了

【金鐘獎／楊謹華】台灣女藝人楊謹華出席第57屆金鐘獎的服裝黑白條紋禮服，被眼利網友發現「和彰化縣王功燈塔一模一樣」，她自己也在社交平台貼文指出，「這套禮服復古又優雅，試裝時就知道是它了，也算是一見鍾情，雖然沒得獎，但至少我還有芳苑燈塔，歡迎大家一起來打卡。」讓粉絲稱讚幽默又大氣。



貼文一出，台灣藝人許傑輝留言「今年彰化跨年晚會就應該找你當神秘嘉賓，上台倒數迎接2023」，彰化縣長王惠美也回應「這真是個好主意！或者明年夏天的王功漁火節海洋音樂祭活動，我們真的要應該好好規劃邀請一下。」

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彰化芳苑燈塔是當地地標，也是彰化知名的旅遊景點，燈塔呈現八角形的鋼筋混泥土建築物漆黑成飛白鄉間的直條狀色帶，是為了幫漁船辨位，為討海人在夜裡指引回家的路。

楊謹華的禮服讓彰化偏鄉的地標一炮而紅，網友紛紛在她的社交平台留言區貼上與芳苑燈塔的合照，也指出「蘇媽媽比燈塔耀眼」、「芳苑燈塔是地標，而您早就已是標的」、「就算是燈塔也是最美的那座」，也有人說芳苑燈塔之後也可以叫「謹華塔」，討論度不斷。

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