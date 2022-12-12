黃子佼收到老婆「求救訊號」急處理 孟耿如：救了我與助理一條命
撰文：聯合新聞網
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黃子佼與孟耿如在今年迎接女兒誕生後，兩人的生活都有了不少改變，孟耿如甚至因為要兼顧育兒與工作搞到身心俱疲，一度在社群發文洩心聲，黃子佼也火速回應安慰「老婆辛苦了」，透露除了幫忙分擔育兒工作，還有協助處理副業的事情。日前孟耿如就向他發出求救訊號。
黃子佼與孟耿如迎接女兒出生後，雖然工作更忙碌，但仍經常在社交平台曬恩愛。
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黃子佼發文透露周五這天他一連要趕6個工作行程，期間收到老婆發出求救訊號，原來是孟耿如副業的店面員工因為生病請假，導致人手調度出現問題，所以黃子佼與團隊就在行程中不斷找尋能幫忙的朋友，總算找到兩位人手幫忙，讓他笑稱「這人情都算我老婆的」，也感嘆「當老公真的容易嗎？另一半剛好搞創業，是不是更不容易呢？」。
之後孟耿如也在她的IG限動發文感謝，「謝謝在焦頭爛額之際，老公的團隊神救援，救了我與助理一條命，找到人可以接班一下」。
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