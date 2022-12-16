林作「新女」Christy得19歲！　正式開工兩星期老細激讚好早熟

有「香港抽水王」之稱的林作在保險界愈撈愈掂，麾下更有兩名「最強下線」 Jasmine（鄧婉婷）和Bronte（霍穎璇），而她們最近更建立自己團隊，在業界打響名堂。不過，兩強割據的情況可能隨時有變，因為林作早前便招攬了一名美少女加入團隊，他前日（14/12）便在社交網站分享「新女」的照片，並寫道：「我的最新成員Christy。和Bronte很好朋友，會否是Bronte二世呢？年紀仲細一歲！大家覺得她如何？已經收了幾張單了！」大讚她跑到數。

林作與Jasmine合照。（Instagram/@jasmineeeeet）

林作與Bronte合照。（Instagram/@brontefws）

林作最強下線Jasmine曬水着爆發視覺效果 否認有P圖：原相直出！

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據社交網站顯示，現年19歲的Christy Lam十月開始接受培訓，兩周前開始正式工作，林作亦有轉發過Christy推銷儲蓄投資計劃的限時動態，亦大讚她比同齡更加成熟、識諗：「你其實好有頭腦，係投資型人，不錯，有文有路，我哋真係好多早熟人。」當然，Christy不是只識得投資、搵錢，她閒時亦好懂得享受生活，更不時分享到高級餐廳「食好西」的照片、影片。

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