姜濤缺席極端姜糖呼籲退票　Jer仔怒斥：有冇尊重過Alan Walker？

國際頂尖電音DJ及音樂人Alan Walker上星期五（6/1）於亞洲國際博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》音樂會，並邀請MIRROR及DJ Hello Kitty擔任嘉賓，但姜濤就因身體抱恙未能參與演出。移居馬來西亞的香港YouTuber Jer仔昨日（10/1）拍片談及事件，並指出：「有班極端姜糖居然呼籲集體退票抵制Alan Walker音樂會，甚至有啲講到，要話畀佢哋知原來姜濤係咁勁、咁大影響力。」他直斥這班極端粉絲不只是單純地盲撐偶像，更會踩低MIRROR其他成員來抬高姜濤，更稱呼他們為「姜絲」：「呢班人根本係黐線㗎，好似傻X咗咁樣。」



姜濤因身體抱恙未能參與Alan Walker音樂會的演出。（IG圖片）

MIRROR 11子落力跳唱。（陳順禎攝）

Jer仔重提「姜糖集體杯葛Alan Walker音樂會」事件，他表示網上有人拍片帶頭呼籲一眾姜糖集體退票以示不滿，這位極端姜糖先不斷吹奏姜濤，再踩低MIRROR其餘11位成員：「又話Anson Lo係人妖、Alton係泊車仔、AK係MK仔，Ian扮情聖、洗廁所等等各種人身攻擊言論。最後就不斷呼籲各位姜糖應該要集體退票，唔好去Alan Walker音樂會。」他續說有網民留言附和：「即使退唔到票，也不要出席，等門庭冷清」、「若果姜糖買咗飛就要求退票，睇下究竟有幾多人真正想睇另外嗰11個？」Jer仔對於極端姜糖的行為深感無奈：「黐線程度超乎我想像，感覺係一班人入咗邪教咁…『鬧姜濤嘅都係Haters，你哋全部都錯，我淨係鍾意姜濤』」。

Jer仔重提「姜糖集體杯葛Alan Walker音樂會」事件。（影片截圖）

他隨後力數「姜絲」三宗罪，第一是「沒有尊重Alan Walker音樂會」：「不如試下站喺人哋Alan Walker角度去諗，佢都好無辜，又冇做錯啲咩，Alan Walker都唔想，控制唔到姜濤身體不適㗎喎，點解班『姜絲』可以仆X到因為咁抵制Alan Walker音樂會呢？咁樣落人面，你哋有冇尊重過Alan Walker呢？」

他力數「姜絲」三宗罪，直斥他們沒有尊重Alan Walker音樂會。（影片截圖）

第二是「姜絲行為完全是在挑戰人類底線」：「做埋啲onX嘢，不斷鬧走姜濤身邊一切嘅批評聲音，甚至不斷踩低其他歌手，人身攻擊其他人，然後突顯自己偶像幾咁巴閉...講到姜濤單憑一臂之力支撐成隊MIRROR咁。」Jer仔怒指「睇唔過眼佢哋啲行為」，坦言每位歌手都有努力和付出，自己亦很尊重每位願意努力和進步的年輕人。他續說如果想偶像變得更好，應作出善意批評而並非一味盲撐。

Jer仔指「姜絲」會踩低MIRROR其他成員來抬高姜濤。（影片截圖）

第三是「姜絲一日繼續保護姜濤，姜濤冇可能成為亞洲第一」，他表示早前拍片善意批評姜濤的表現，卻惹來「姜絲」的惡意攻擊、騷擾，甚至斷章取義將他說成是姜濤的Haters，Jer仔直言非常反感：「『姜絲』成功將我，原本好欣賞姜濤嘅人，慢慢變到而家開始對姜濤冇咩興趣…即使勁到好似張學友咁嘅歌神，都有人批評，好想問你哋，姜濤又憑咩只係可以有讚冇彈呢？如果真係想姜濤做亞洲第一，首先要接納亞洲各地對姜濤嘅批評聲音，令佢從批評聲音成長。如果每當聽到批評聲音就大吵大鬧，姜濤就永遠喺『姜絲溫室』長大，繼續喺香港呢個小圈子圍爐取暖。」

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