曾志偉赴日感謝同胞助鑽石公主號港人　稱疫情好快過：人很善忘的

無綫電視（TVB）總經理曾志偉近日飛往日本，同行人有TVB娛樂新聞台男主持周奕瑋（Jarvis）及陳嘉慧（Erica），Jarvis和Erica拍攝全新旅遊節目《請１日假去旅行》日本篇，而曾志偉則主力與福島政府交流，他透露當地政府希望TVB介紹311大地震後福島面貌，考察後3月有機會帶隊到當地拍攝。

曾志偉率領Jarvis及陳嘉慧（Erica）現身香港機場。（TVB 娛樂新聞台截圖）

曾志偉早前接受媒體訪問，大談疫情初期的「鑽石公主號」事件。2020年初疫情爆發，鑽石公主號在日本橫濱港停泊14日進行隔離檢疫，造成大約3700名乘客和工作人員無法離船，其中2名港人死亡。日本政府被指應對不足，飽受批評。

鑽石公主號2020年爆發大規模傳播，引起國際關注。 （資料圖片／美聯社）

曾志偉用普通話接受內地節目《看看看日本》訪問，曾志偉指今次有任務在身，便是代表香港人感謝日籍華人原田優美（中文名為劉丹蕻）派出18架遊覽車把鑽石公主號港人接回家，他說：「疫情來，不是每一個人都中的，但是你在床上，在房間不能出來，那個恐懼感是很可怕的；船的房間是很小的，你還不能在外面放風，不是每個房間都有窗戶的，雖然這個人沒感染，但聽說船裡面有感染，那個時候大家對感染是很恐懼的。以為感染是有生命危險的。」

曾志偉受訪感謝日籍華人出手出手相助鑽石公主號港人。（節目截圖）

曾志偉續指船上港人亦憂心通風系統散播病菌，「通風系統這樣走的話，會不會細菌跑到你房間來了。」而他指港人得悉遊覽車到場是非常感動，「所以這個對我們香港人來講是一件大事。」

曾志偉上月先同馬國明、姚子羚一同到訪新加坡。（IG@elaine_yiu）

談到之後會否坐遊輪旅行，曾志偉一口答應，「沒問題啊，因為疫情有一點事情發生，它不會影響以後的，我覺得社會還是會回到以前那個狀態。而且人很善忘的，慢慢地就忘記了。」他舉例指沙士（SARS）「沒過兩年大家已經習慣了。」

原田優美感謝曾志偉親自到公司多謝他們。（節目截圖）

他樂觀認為香港、內地、日本以至全世界會很快恢復正常，只有生活習慣改變，「以前我們香港人吃飯是有名的晚，我們約朋友8點半吃晚飯，完全不稀奇；我們在內地約6點半吃飯，覺得很神奇，6點半這麼早，吃完飯幹嘛呢？現在在家裡習慣6點半吃飯了。有一段時間10點後不能開餐廳，10點前整個餐廳是空的，那麼早回去的話，對身體好，早睡早起嘛，早起幹嘛，去晨運、跑山呀，所以全香港以前沒有人的山，現在到處都有人跑啊，所以有這個習慣後改不回去了，所以人們吃飯時間早了，早上做運動的人多了。」

曾志偉做完台慶即飛日本。（節目截圖）

原田優美感謝曾志偉親身到訪。實際上曾志偉與原田優美關係友好，原田優美除了是久富巴士公司社長外，更於5月宣布涉足政壇，代表日本NHK黨出戰7月10日的日本國會參議員選舉時，當時曾志偉特地拍片祝福對方。

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