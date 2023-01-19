33歲女星邵雨薇代言胸圍罕露性感　一改清新形象曬美好身段

33歲的台灣女星邵雨薇好身材藏不住，2023年驚喜接下內衣全系列代言。她在個人IG曝光照片，迅速累積近10萬粉絲瘋狂按讚，讓廠商感受到邵雨薇的強大帶貨能力。



以往螢幕前都以甜美清新的形象出現的邵雨薇，近年嘗試各種不同的角色戲路，從《比悲傷》劇集版中的單親媽媽到近期《商魂》裡的精明大老婆等，一再顛覆自己的螢幕形象，這次接下內衣代言，用一張張美麗自信的照片來闡述的代言理念，她認為每個女生都應該更勇敢的了解自己，探索自己不同的樣貌，再接納自己有不同的情緒和改變，不要被外界的評論定義自己，讓自己舒服自在最重要。

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內衣品牌公司則認為她勇於展現新世代女性的勇敢自信，看見她以演員身分跨界出書，透過寫書療癒自己，即為勇敢表達自我的方式，對於電影、戲劇投入的熱情也是品牌相中她擔任代言的原因。

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