黃子華林海峰《愛我別走》公售60萬人輪候 2.5小時售罄4.6萬門票

撰文：洪曉璇
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主辦單位當日分享子華神與林海峰的宣傳合照已引起哄動。（Facebook圖片）

黃子華林海峰破天荒首度攜手，2月演出舞台劇《愛我別走》，自背影海報一出即引來全城哄動，門票未開售林海峰已在社交平台發文：「講明，唔好問我有冇黃子華嘅飛，我冇！」1月30日早上正式公開發售，竟高達60萬人輪候﹗

1月30日11時開售，11點半已經逾60萬人排緊隊……（網上截圖）

舞台劇《愛我別走》將於2023年2月24日起於西九文化區戲曲中心大劇院舉行，門票由港幣480元起，於2023年1月30日（一）上午11時起公開發售。30號一大早各WHATSAPP GP已熱烈討論：「你排到第幾位？」高峰時期竟逾60萬人輪候，非常誇張。西九文化區戲曲中心大劇院最多只能容納1075人，43場總入場人次只有46225位。截止12時07分已售出70%門票，12時25分已售出9成門票，並在1時30分左右售罄﹗

12:07已經賣咗七成門票啦。（網上截圖）
12:25已經賣咗九成門票啦。（網上截圖）
黃子華林海峰首度攜手演出舞台劇《愛我別走》，威力實在太驚人啦…（網上圖片）

舞台劇《愛我別走》詳情：
演出日期：2月24至26日、2月28至3月5日、3月7至12日、3月14至19日、3月23至26日、3月28日至4月2日、4月4至10日、4月12至6日，合共43場

演出地點：西九龍文化區戲曲中心大劇院演出

票價：HK$980、HK$680及HK$480

節目簡介：故事設定在2023年的春天，一個神秘人來到這個城市，他有點像Time Traveler，對這裡毫不認識，但又好像瞭解很深，他有一個任務，就是為客户找尋一個失了聯的老朋友，並且把一個重要的盒子交到他手上，據說盒子裡面藏住客戶林先生奮鬥了一輩子的成果，林先生要尋回這位債主朋友黃先生，把拖欠半世紀的情義還給他。

黃子華林海峰首度攜手演出舞台劇《愛我別走》，演出場地西九文化區戲曲中心大劇院，每場最多只有1075個位。（網上圖片）

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