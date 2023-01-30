黃子華林海峰《愛我別走》公售60萬人輪候 2.5小時售罄4.6萬門票
黃子華林海峰破天荒首度攜手，2月演出舞台劇《愛我別走》，自背影海報一出即引來全城哄動，門票未開售林海峰已在社交平台發文：「講明，唔好問我有冇黃子華嘅飛，我冇！」1月30日早上正式公開發售，竟高達60萬人輪候﹗
舞台劇《愛我別走》將於2023年2月24日起於西九文化區戲曲中心大劇院舉行，門票由港幣480元起，於2023年1月30日（一）上午11時起公開發售。30號一大早各WHATSAPP GP已熱烈討論：「你排到第幾位？」高峰時期竟逾60萬人輪候，非常誇張。西九文化區戲曲中心大劇院最多只能容納1075人，43場總入場人次只有46225位。截止12時07分已售出70%門票，12時25分已售出9成門票，並在1時30分左右售罄﹗
舞台劇《愛我別走》詳情：
演出日期：2月24至26日、2月28至3月5日、3月7至12日、3月14至19日、3月23至26日、3月28日至4月2日、4月4至10日、4月12至6日，合共43場
演出地點：西九龍文化區戲曲中心大劇院演出
票價：HK$980、HK$680及HK$480
節目簡介：故事設定在2023年的春天，一個神秘人來到這個城市，他有點像Time Traveler，對這裡毫不認識，但又好像瞭解很深，他有一個任務，就是為客户找尋一個失了聯的老朋友，並且把一個重要的盒子交到他手上，據說盒子裡面藏住客戶林先生奮鬥了一輩子的成果，林先生要尋回這位債主朋友黃先生，把拖欠半世紀的情義還給他。
黃子華演技終極大爆發?毒舌大狀票房如何?
在幾部賀歲片中，由毒舌大狀一直大幅度領先，2023電影票房持續更新。而在戲中飾演大律師的子華，更指是從影以來最具挑戰性的演技終極大爆發。王丹妮更指有得鬧黃子華暗爽。更多專訪請看:
吳煒倫《毒舌大狀》導演專訪
謝君豪獨家專訪
王丹妮廖子妤專訪
黃子華被角色名迷倒 何啟華楊偲泳帶住敬畏開工
子華神事業得意感情方面又如何？
黃子華在遇上現任圈外女友前，曾經親口公開的女友僅有三位，而且交往年期絲毫不短，點擊觀看更多詳情