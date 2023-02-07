東張西望｜中學女生街訪談張婉婷事件力撐同輩：係對當事人嘅尊重

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》最新一集（6日），講到近日爭議極大的張婉婷電影《給十九歲的我》。電影去年9月開始上映優先場，亦有舉辦不同的謝票活動，6位主角一直以6缺1的陣容出席，為爭議埋下伏線。

《給十九歲的我》因為鬧出不少風波。(節目截圖)

日前先有主角王卓聆（阿聆）撰萬字文控訴校方及張婉婷，她表示學校由中一開始拍攝時並沒有提及過會公開放映以及參展等，只會作校內播放及製作DVD作籌款之用，由此至終她都不同意這部電影以任何方式公開放映，而她亦沒有簽署第二份同意書。



另一主角佘麗薇（阿佘）表示未能在過電檢前觀看作品，導致及未能及時提出修改意見；此外，導演又以長焦距鏡頭在遠處偷拍，令她感到不被尊重。

而「牛下女車神」李慧詩在不知情下接受訪問張婉婷訪問，後片段被剪入電影內，她在社交平台怒斥做法有欠尊重。張婉婷在壓力下宣布電影暫停公映，直至先釐清所有問題再作安排。

主角王卓聆（阿聆）摘萬字文控訴校方及張婉婷。(節目截圖)

張婉婷周日（5日）按照原定計劃出席謝票場，事後接受《東張西望》訪問，再為事件解畫：「我了解到阿聆，最主要就係話佢抗拒公開放映，我哋都係解決咗佢心結先，所以就暫停咗呢個公開放映！」

張婉婷稱，在女主角中五、六時，有戲院對她們的故事大感興趣，故張婉婷高興地向告知女主角，稱她們的故事有機會在大銀幕上映。張婉婷稱當日阿聆亦在現場，6人在得知消息後，一人立即出聲反對：「我唔鍾意係戲院放俾觀眾睇，佢就話我唔再拍啦，我中止拍攝啦。」張婉婷指阿聆當時有勸說該名女生：「我哋都有簽咗同意書喎！」

張婉婷指，拍攝期間有女生離開，「我唔會監啲女仔拍㗎啦！」張婉婷又以為留下來的女生默許同意電影作公映之用，「可能大家理解有啲落差。」

張婉婷周日出席謝票場，及後接受《東張西望》的訪問。(節目截圖)

《東張西望》又街訪女學生，女學生表示：「我覺得都係對於當事人嘅尊重囉，其實被拍攝者係咪想件事公開俾大家睇。」