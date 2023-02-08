姜濤《叱咤》跪地表演惹爭議　由200磅肥仔變身萬人迷重掀追星潮

MIRROR成員姜濤於年初的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》憑歌曲《作品的說話》奪得「我最喜愛的歌曲大奬」，亦是他連續三屆奪下這個大獎，人氣絕對是一時無兩。自2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》以大熱姿態奪冠，及後加入男團MIRROR正式出道起，姜濤的人氣一直有增無減，更火速成為各大品牌和廣告商的新寵兒，不單只廣告「周圍都係」，只要有他的地方，總會出現萬人空巷的場面。姜糖們更趁着姜濤生日，將銅鑼灣變身「姜濤灣」，電車、大型戶外廣告、巴士燈箱，各種應援應有盡有。不過人紅是非多，姜濤的一言一行、身形、唱功，甚至在球場上的表現，都經常成為網民熱烈討論的話題，尤其是今年於《叱咤》台上的表現更惹來爭議。



姜濤以大熱姿態奪得《全民造星》冠軍。（網上圖片）

由200磅肥仔變身萬人迷。

《叱咤2022》跪地兼衝落台 激動表現惹負評

姜濤在去年11月舉行的《903 AllStar籃球賽》中受傷，並需要接受手術及休養。年頭的《叱咤2022》就是他傷後復出的首個公開活動，除身形明顯變得圓潤外，姜濤又跪地又衝落台兼高呼「I’m back」的激動表演方式亦惹來不少負評。網民擔心姜濤的腳傷之餘，亦擔心他的情緒健康，紛紛建議他先休息好再面對群眾。

年頭的《叱咤2022》，姜濤又跪地又衝落台的激動表演方式亦惹來不少負評。（資料圖片）

姜濤演唱《鏡中鏡》時更「一秒跪低」，隊友見狀十分擔心。（資料圖片）

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香港重新掀起追星潮 姜糖將銅鑼灣變身「姜濤灣」

縱然今次的演出惹來爭議，不過姜濤的確創下不少的第一次，亦令香港重新出現久違的追星潮。還記得2022年的四月，姜糖們將銅鑼灣變身「姜濤灣」，更請全港市民免費搭電車，電車「姜濤號」出巡時，大批粉絲迫爆Sogo對出的行人路打卡，場面極度墟冚，愛錫粉絲的他更漏夜到銅鑼灣打卡，不過隨即被發現，為免場面混亂只好立即登上保姆車離開。

「姜濤號」電車駛到銅鑼灣時一度吸引數百名途人駐足觀看。（陳順禎攝）

連破《叱咤》兩項記錄 超高人氣掀國際關注

2021年，當年只有21歲的姜濤連破《叱咤》兩項記錄，成「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲」最年輕得主。他的超高人氣亦引來國際間的關注，同年獲得《Tatler》選為亞洲最有影響力的300人之一，亦獲得荷里活權威雜誌《Variety》選為2021國際突破之星之一，是香港唯一入選的藝人。姜濤的出現絕對為香港樂壇掀起重大變化，希望他能真正做到用作品說話成為「亞洲第一」。

點撃睇上年「姜濤灣」盛況：