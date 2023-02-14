黃心穎歌手姿態強勢回歸　紅到內地卻遭揶揄：許志安頒新人獎比佢

淡出多時的黃心穎，突然宣佈強勢回歸娛樂圈，在2月12日晚上無預警公布新動向，預告2月14日情人節推出新歌《Crown Me》，震撼不少網民！心穎出歌消息很快紅到內地，有網民替心穎平反，認為「許志安都可以出返嚟，點解心穎唔得？」



以性感妖艷形象殺入樂壇。（IG@jacquelinebwong）

黃心穎自從經歷「安心事件」，便絕跡幕前低調生活，大部份人認為心穎犯下死罪，難以再被觀眾接受，從此與娛樂圈無緣！豈料，在幕前消失近4年的她，昨（12／２）晚間突然帶着新歌宣布復出，以跳唱歌手姿態強勢回歸，短短20秒預告片中可見，心穎至少轉了3個造型，而MV釋出20小時已逾14萬人次觀看預告片，力證心穎人氣不減，認真犀利。

黃心穎強勢回歸。（黃心穎facebook）

心穎突然無預警下推出新歌，在香港引起極大迴響！MV預告片更紅到內地影視網站Bilibili，成功引起網民討論，有網民就拒絕再係幕前見到心穎，甚至揶揄她說「明年叱咤請許志安頒新人獎比佢」，但有人則替心穎平反，認為「許志安都可以出返嚟，點解心穎唔得？」。

MV預告片更紅到內地影視網站Bilibili，成功引起網民討論，雖然有網民拒絕再係幕前見到心穎，但有人則替心穎平反。(Bilibili網站截圖)

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其實自從經歷「安心事件」後，兩位主人公形象插水，幸好男主角許志安獲老婆鄭秀文力撐，經沉寂一段時間後，宣布加盟環球唱片，正式回歸樂壇！相反，事件女主角心穎就無咁好彩，被冠以「小三」罪名，難以洗脫「偷食人夫」的標籤，唯有絕跡幕前低調生活，如今強勢回歸娛樂圈，下場亦遭受網民謾罵。但有心水清的網民認為，其實「出軌」這個行為，男女雙方都有責，而許志安亦能獲網民接納復出，為何心穎不能？若所有罪名只交由女方承受，難免有些不公平，所以今次心穎強勢回歸，相信已準備好面對流言蜚語，大家又會唔會支持呢？

黃心穎Youtube 頻道截至2月13日早上11時有352位追蹤。（黃心穎Youtube）

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