黃心穎復出｜2012同屆港姐所剩無幾 得返呢3位仲留喺TVB
撰文：黃梓恒
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黃心穎早前宣布復出，她在IG放出一條片，是一首歌曲MV的開端，黃心穎親身上陣跳舞，非常性感妖艷，宣布出歌復出娛樂圈。在上年與Rubber Band的鼓手黎萬宏（泥鯭）戀情曝光，當時黃心穎直接承認已經離開舊公司無綫（TVB），當年她參選2012港姐入行，原來那一屆已經很多人離巢。
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2012年入圍港姐多達29人，當中不少賽後有加入娛樂圈，三甲張名雅、朱千雪、黃心穎外，還有湯洛雯、岑杏賢、簡淑兒、林泳淘等，都是大家耳熟能詳的名字，但原來當屆能夠打入決賽的佳麗，今日只剩1人留在TVB，即使計整屆，也只有3人﹗
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黃心穎的最新近況，無預警復出做跳唱歌手?
淡出多時的黃心穎，突然無預警公布新動向，復出娛樂圈第一炮情人節出新歌，以性感妖艷形象殺入樂壇，預告12小時已吸逾14萬人次睇勁興奮。
黃心穎與樂隊結他手泥鯭升溫？早前許志安如何回應與黃心穎事件？
黃心穎早前接受傳媒訪問，終於再鬆口，指出與Rubber Band的鼓手黎萬宏（泥鯭）...詳情請看。再早前許志安接受訪問時，記者提到黃心穎已經開展新戀情，可會祝福對方，或者可有跟心穎聯絡，佢咁樣答⋯⋯詳情即睇