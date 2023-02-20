黃心穎復出｜2012同屆港姐所剩無幾　得返呢3位仲留喺TVB

黃心穎早前宣布復出，她在IG放出一條片，是一首歌曲MV的開端，黃心穎親身上陣跳舞，非常性感妖艷，宣布出歌復出娛樂圈。在上年與Rubber Band的鼓手黎萬宏（泥鯭）戀情曝光，當時黃心穎直接承認已經離開舊公司無綫（TVB），當年她參選2012港姐入行，原來那一屆已經很多人離巢。

黃心穎以性感妖艷形象殺入樂壇。（IG@jacquelinebwong）

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2012年入圍港姐多達29人，當中不少賽後有加入娛樂圈，三甲張名雅、朱千雪、黃心穎外，還有湯洛雯、岑杏賢、簡淑兒、林泳淘等，都是大家耳熟能詳的名字，但原來當屆能夠打入決賽的佳麗，今日只剩1人留在TVB，即使計整屆，也只有3人﹗

2012港姐首次會見傳媒，湯洛雯靚樣十年如一日。 （官網圖片）

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