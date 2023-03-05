隱形戰隊｜劉佩玥低胸坐大髀色誘馬國明　太惹火馬明自爆唔敢望

馬國明與劉佩玥這對組合有性感挑釁的場面，睇到觀眾大為興奮！（葉志明攝）

TVB新劇《隱形戰隊》今日（5/3）舉行宣傳活動，一眾主演演員亦有出席，包括馬國明、陳山聰、劉佩玥（Moon)、劉穎璇（Tiffany)等等！劇集除了有激烈的動作戰，馬國明與劉佩玥這對組合更有性感挑釁的場面，阿moon穿着背心騎在馬明身上，露出性感的事業線，再配上極度挑逗的對話，睇到觀眾大為興奮！

今之宣傳太家都好博命！（葉志明攝）

當馬國明與Moon接受《香港01》訪問時，提到這場「色誘戲」時，兩位都表示沒有尷尬，馬明更笑言阿Moon性感的演出搞到攝影師手震：「啲幕後尷尬啲囉，你搞到啲Cam man手震啊！跟住out fo唔知fo 左去邊（咁你焦點望係邊？）望住佢隻眼囉，邊敢周圍望啊？你知阿moon好犀利，即係嗰個媚態好犀利（有冇同靚湯報備？）唔使唔使，我哋係專業演員。」而阿moon亦為角色豁出去，大爆仲有更性感的場面：「有啲造型係出乎我意料之外（馬明：佢一換完衫行出嚟成場嘅男士係到嘩！）所以你話身材啊，使唔使keep fit啊都唔係最重要，最重要係我見到嗰塊衫仔、嗰塊布，要行出嚟嗰份自信先係最重要。」！

二人現場上演「啜紫菜」，十分好笑。（葉志明攝）

而阿moon亦為角色豁出去，大爆仲有更性感的場面。（葉志明攝）

另外，TVB宣佈透過旗下與上海翡翠東方傳播與淘寶達成合作意向，TVB港股盤暴升逾51%，創歷史最大升幅！問到有份參與直播的馬國明有沒有拿到更高酬勞？他表示：「緊係啦，如果收視好，我哋啲artist賺錢賺得多啲啦（阿moon：聽講你本身已經賺好多）我已經錯失左，佢哋頭先話TVB嘅股價升咗一倍，我冇買到啊，已經錯失左，所以證明我唔係好識投資。」