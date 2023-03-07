隱形戰隊．首集劇評｜預告劇情老土但實際好睇　劉穎鏇泳衣極吸引

無綫（TVB）劇集《隱形戰隊》昨晚（06/3）播出第一集。說實話，預告片中還是在說臥底、查案、槍戰、偵查這些橋段，與以往的劇集比較之下，題材過於相似又實在令人提不起勁。不過，睇完第一集《隱形戰隊》之後反而會令人改觀，也會令人有追看的意欲！



《隱世戰隊》第一集又唔係太差。（《隱形戰隊》截圖）

開場以「喪屍」feel恐怖襲擊做開場，順勢去介紹劇中主要登場，這是一貫劇集的做法，不過《隱形戰隊》的編劇和剪接有個地方處理得較好，就是將一些枝節劇情省略，直接走入戲肉，所以大家都會覺得劇情較爽快，沒有所謂的「拖戲」。

介紹主要角色夠清楚又有追看性其實就合格。（《隱形戰隊》截圖）

不要以為第一集介紹完主要角色就算，其實劇情中也隱藏了不少信息，例如透露馬國明原本是特種部隊，但後來因為犯錯而離開警隊去「撈偏」；林子善因工受傷變成單腳，又鋪了一條與古佩玲的感情線給他；隱形戰隊隊長江美儀在其中一幕遠處觀望劉穎鏇，雖然沒有明說，但觀眾大概也猜到她們是母女關係。「第一集」可以清楚地介紹幾個主要角色出場，有少少謎團，加上一些些「鹽花」令人精神一下。如果要評分的話，《隱形戰隊》首集可算是中上。

不得不說馬國明真係好型。（《隱形戰隊》截圖）

呢幕幾時有得睇？（《隱形戰隊》截圖）

硬要說缺點的話，就是片頭中劉穎鏇的比堅尼泳衣太過搶Fo，片尾中劉佩玥亦過於吸引，很容易令男性觀眾分心，以致無心煲劇。

劉佩玥仲未出場，好期待呀！（《隱形戰隊》截圖）