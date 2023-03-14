黑暗榮耀２｜宋慧喬媽媽瘋癲程度急升　與吸毒千金似足失散母女

由宋慧喬、李到晛、林智妍和廉惠蘭主演的NETFLIX韓劇《黑暗榮耀》第二部於上周五（10日）正式上架，於劇中文同珢（宋慧喬 飾）的愛錢如命媽媽「鄭美熙」（朴志雅 飾），因酗酒的關係整個人的外表和行為都比起上一部望落更瘋癲，神憎鬼厭的程度看到觀眾氣得咬牙切齒。有不少劇迷看完之後，驚覺鄭美熙於劇中還有另一個「失散女兒」，無論是癲喪的外表、還是脫軌的行為都幾乎一模一樣，甚至質疑兩人在劇中是不是有血緣關係！



宋慧喬飾演的文同珢，與媽媽「鄭美熙」截然不同。（Netflix影片截圖）

宋慧喬劇中媽媽鄭美熙，是全劇最令人討厭的角色之一，皆因她不但不幫遭受校園暴力的女兒，甚至為了錢與加害者妥協，而且多年來依然死不悔改，身為重度酗酒者的她愛錢如命，不但為錢不惜毀掉女兒人生，甚至還打算放火燒屋一齊攬炒，她在劇中的咆哮場面，相信不少觀眾都睇到相當印象深刻。

宋慧喬劇中媽媽鄭美熙，是全劇最令人討厭的角色之一。（劇照）

她在第二部入面形象大變，變得相當癲喪。（Netflix影片截圖）

與她似足失散母女的，正正就是吸毒千金「李蓑羅」（金赫拉 飾），她在劇中飾演一名重度吸毒者，因毒癮的關係令她的行為脫軌，整個人都變得相當瘋癲，經常大吼大叫不特止，就連行為舉止都與鄭美熙非常相似。再加上一個以橙髮示人、一個以金髮示人，連外形都令人誤以為兩人才是兩母女！

吸毒千金「李蓑羅」因毒癮的關係令她的行為脫軌。（Netflix影片截圖）

在第二部染成金髮，望落更加憔悴。（Netflix影片截圖）

劇中李蓑羅的媽媽，望落高貴大方，與女兒一點也不像。（Netflix影片截圖）

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