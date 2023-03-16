AV女優泳裝陪客！SOD社長開成人主題樂園被捕　每層提供各種服務

綜合日媒報導，成人影片製作公司「Soft On Demand」（簡稱SOD）的社長井口翔等2名男子，涉嫌違反《風俗營業法》，今（16）日遭到警視廳逮捕。2人涉嫌在沒有取得風俗營業的許可下，讓女員工在SOD於新宿區歌舞伎町經營的「SOD LAND」穿泳裝陪客等。當時在店內的員工和客人，也透露了警方日前到店裡搜查的現場狀況。



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保安課指出，井口涉嫌與該店店長樋口剛同夥，在沒有取得東京都公安委員會的許可下，讓女性員工在「SOD LAND」與客人陪聊等。「SOD LAND」是SOD經營的4層樓餐飲店，標榜是「能見到AV女優的成人主題樂園」，每個樓層都提供不同主題的服務，設有能與人氣女優一起喝酒的酒吧。警視廳於15日搜索了SOD總公司，詳細調查實際經營狀況。

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《News PostSeven》報導，一名SOD LAND員工還原現場狀況。她指出，14日晚間，大約10名便衣警察突然出現在各樓層，大喊「舉手，不准動」，隨後反覆確認店鋪營業額等資訊，並將店長和數名女員工帶走。在店裡的客人指出，事發當時有不少熟客在場，店裡氣氛很熱鬧，看到警察出現的瞬間，全場都嚇了一跳。店長和女性員工被帶走時，其中一個女孩還不停發抖。

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事實上，有「成人主題樂園」之稱的SOD LAND，不只是讓女優擔任店員，還會讓客人欣賞她們穿泳裝做出性感動作的模樣，服務與普通餐飲店並不相通。至於他們為什麼在開店3年後，才會成為警方的目標，店員指出，SOD LAND過去其實多次受到警方行政指導，甚至還有一次遭受停業處分。店內的吧檯和照明，都依照警方指示進行過改裝。她透露，即使店員都是AV女優，但沒有提供太過火的服務，頂多只會跟客人聊拍攝現場發生的事，或是回答客人的問題。

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對此，日本律師若林翔表示，酒店等由公關小姐來「接待」客人的餐飲店，需要取得風俗法規的許可。SOD LAND的客人會上門消費，目的是與店內女性聊天，不是為了用餐。雖然處於界線模糊的灰色地帶，但警方應該認為他們提供的服務符合風俗法規中「接待」的定義，必須先獲得許可才能營業。

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