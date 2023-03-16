盧覓雪拍愛貓望窗睇雀片　被網民批冇裝窗網極危險

盧覓雪是愛貓之人，17年領養兩隻貓咪，並不時在社交平台分享她們的動向。近日她分享貓貓八虎望窗睇雀仔的短片，雖然非常可愛，但網民就留意到窗戶半開的雪雪未有裝窗網，留言提醒她十分危險，一不留神貓咪隨時會跳出街！



盧覓雪17年領養兩隻貓盧一虎、盧二虎，日前她宣佈因風水理由將二虎改名為盧八虎，更笑指諧音「八府巡按大人」。日前，雪雪就分享兩條八虎望窗片，見她八卦地看著窗外的雀仔，頭部跟住郁。她留言：「八虎巡按大人視察區內民生狀況！#查實隻八卦豬倚欄望雀啫 #八八卦卦嘅盧八虎」

盧覓雪養了兩隻貓貓盧一虎和盧八虎（前名盧二虎）。（michelle_looooo@Instagram）

不過，網民就從影片發現雪雪家中冇裝窗網，雖然窗邊有欄，但距離頗闊，加上窗戶半開，看來仍有一定危險，隨時釀成貓咪失足墮樓的悲劇！網民洗版留言提雪雪裝窗網：「裝返窗網啦！隻貓遲早跌落街」「佢哋為咗捉雀，可以做出好危險動作，一定要裝貓網，安全啲」「裝窗網，唔好信運氣！」「是否危險左啲呢？雖然佢好淡定！」「小心八虎巡按大人玩Bungee jump」「貓貓識縮骨功㗎，加返窗紗，安全啲。。。」「要加返貓網唔係悔莫及。」

八虎對窗外的雀仔（紅圈）十分好奇。（michelle_looooo@Instagram）

貓咪墮樓的悲劇時有發生，有網民就提及自己的親身經歷：「我養貓數年沒裝貓網，自以為訓練有數（素）甚麼甚麼，某夜一件小事幾秒間親眼睇自己（隻）貓（喺）28/F衝出窗，我手捉不及就在眼前墮斃，這事已是19年前發生，至今仍萬分歉疚，佢跳出去只需兩秒，你一世背負的不止是被指罵，還有不能磨滅的歉疚。」希望雪雪能正視問題！