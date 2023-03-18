梁詠琪46歲靚樣同出道一樣點做到？親揭凍齡3大秘訣　最重視食療

46歲的梁詠琪（Gigi）保養得宜，日前在台灣出席醫美活動被讚外型數十年來都沒變，她稱除了基本清潔保養、維持運動習慣之外，自己相當重視食療，尤其吃素後覺得身體負擔減輕很多：「這幾年看到大家跟疫情搏鬥的過程，更加有慈悲心，所以開始吃素。」



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梁詠琪的媽媽因為宗教茹素多年，身為營養師的老公同為素食主義者，自己潛移默化下對素食頗有研究，女兒也受影響茹素，攝取天然花青素、茄紅素等等，她透露：「女兒的零食就是西蘭花，但她跟同學相聚會好奇試試（葷食），我不反對。」

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而她素有玉女掌門人之稱，25號將過47歲生日，這幾天在台跟很多朋友見面慶生，問起願望？她說現在沒有太多物欲：「許願時就說希望在座的人健健康康就好，當下突然一陣感動。」聊到凍齡，她說外表隨著年齡一定會有歲月痕跡、會有皺紋，但不用過度關注，除了對藝人造成壓力，也會引起外貌焦慮：「青春這件事自然就好，不需要太在意人家的評價。」

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