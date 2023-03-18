麥長青靠「梁非凡」內地吃得開　獲官方賞識拍防詐騙宣傳片

藝人麥長青（麥包）在2019年離開TVB後，將重心轉移內地發展，憑着曾在劇集《巾幗梟雄之義海豪情》中梁非凡一角在內地相當吃得開，商演、直播等工作接不停。近日，更獲得公安部門（廣州）的邀請拍攝反詐騙宣傳片，活潑生動的演技讓不少網友激讚，受到官方部門的欣賞，網友都大讚其勵害。

麥長青目前在廣州定居。（麥長青微博圖片）

在宣傳片中打扮休閒的麥包前去派出所報警求助，一名警察人員剛好走出來，眼見他的模樣二話不說：「非凡哥！」可想而知該角色在內地是多麼的受歡迎。及後他們進內講述被騙的經過，經過一大輪的詳述之後，原來他覺得自己被水果店的老闆欺騙，皆因為隔離水果店的水果更實惠，令警察人員都哭笑不得，他藉着水果店的故事帶出防詐騙意識，演技活潑生動相當好笑，他留言表示：「做個醒目仔，認清詐騙犯。」不少網友看見後都表示他演得很好，這種宣傳片會令人印象深刻，直言他很合適拍這種宣傳片。

拍攝防詐騙宣傳片。（影片截圖）

能獲得官方部門邀請拍攝宣傳片，相當不容易，相信官方看見麥包在廣州有一定的影響力，作為人人皆知的「非凡哥」，該宣傳片一定會吸引更多人收看。目前定居在廣州的他，生活過得非常寫意，更不時拍片同大家分享，受到不少網友關注。