隱形戰隊丨劉穎鏇牛仔褸被扯甩拋胸震撼視覺　江美儀叮囑著多件衫

無綫熱播劇《隱形戰隊》昨晚（24日）播出的第十五集繼續圍繞「拐賣少女事件」，由於犯罪集團鎖定邢風（劉穎鏇Tiffany飾）為目標，幾經波折，邢風與POTT的Shadow（劉佩玥Moon飾）一齊做臥底，為救辛Sir（吳家樂飾）女兒瑤瑤（關嘉敏飾），與犯人展開連場追逐及搏火，十分刺激。

為咗唔好被犯人迷暈，邢風同Shadow事前特別接受時長五分鐘的閉氣訓練。

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昨晚Tiffany的打戲相當精彩，除了與Moon練閉氣一幕的飄逸秀髮Look超吸睛，之後在貨櫃將壞人凌空「打飛出去」，其實牛仔褸被扯出，僅穿露腰小背心盡現驕人身材，引起網絡熱話。談到相關場口，Tiffany自揭角色造型上的小秘密：「其實我拍呢套劇時係戴住假髮嘅，因為嗰時我頭髮仲好短，所以要整一片片嘅假髮啪上頭髮度。嗰次嘅難度係，每次對手掹我件牛仔褸，都會掹鬆埋我個假髮夾，搞到我成日甩頭髮，好搞笑。至於撻嗰吓，其實武師辛苦過我，佢主要係發力去做動作嗰個，而我就盡力配合番佢做到最好。」

觀乎無綫官方社交網昨日釋出的NG片，鏡頭前熱血又好打的Tiffany，私下原來是「遴迍妹」，不但經常忘記及講錯對白，更試過拍吃藥戲份時將道具藥飛了出街也不自知。每當得悉自己蝦碌，Tiffany都會做出超可愛表情，包括吐舌、反眼、傻笑、尷尬扮走人及抱頭怪叫，可愛度爆燈。

Tiffany同壞人埋身肉搏，谷胸盡現美好身材。

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江美儀1秒變臉 慈愛眼神演活母親的掙扎

邢風與Madam Fong（江美儀飾）之間的母女情亦是焦點，Madam Fong不欲女兒冒險做警察，二人為此爭吵不休。直至昨晚一集，Madam Fong因受被害少女母親的傷痛觸動，改變主意讓邢風參與直搗虎穴行動，令邢風喜出望外；眼見女兒興奮又雀躍，Madam Fong流露出幸福又慈愛的笑容，瞬即又在邢風離去後轉喜為憂，更秒間谷出擔心的淚，簡單幾個眼神清楚交代了Madam Fong內心的轉折及煎熬，演技精湛。

談到女兒Tiffany，美儀大讚乖巧又聽話，並謂很難忘第一日與女兒開工的搞笑事：「嗰日開廠景，你知佢啲衫幾薄架喇，我又醒唔起個廠好凍，我哋兩母女就喺度震騰騰，我問：『阿女你有冇衫著』，佢就話：『冇呀，我係得呢啲架咋』，但佢又猛話冇事。」Tiffany亦笑指每次美儀姐見到她，都叮囑她要著多件衫，並搞笑問她：「真係咁熱咩？」談到能與美儀姐有多場對手戲，Tiffany坦言很榮幸：「美儀姐係視后級，所以一知道同佢有好多對手戲時都好緊張，同埋話晒第一次合作。但佢好好，我哋未正式開工前，佢有私底下message我同我傾吓套劇、等我可以思考多啲點做。佢唔單止教我，仲畀到我好舒服嘅感覺，令我完全放下緊張嘅心態。」

談到昨晚與美儀姐「和解」場口，Tiffany坦言拍攝時已充份感受到美儀姐角色的慈愛及矛盾：「我哋頭先圍埋一齊睇呢集，我同Moon講單睇美儀姐眼神，就感受到佢嗰種擔心，同埋對女兒嘅放手同信心，我都睇到好感動。」

劉穎鏇NG五式勁可愛。