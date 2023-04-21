連詩雅婚前派對好華麗　準新郎陳家樂率兄弟團頹爆BBQ對比大

連詩雅（Shiga）與陳家樂即將於4月24日舉行婚禮，連詩雅日前與陳自瑤、梁諾妍、黎紀君等一班姊妹於酒店舉行婚前派對，有齊造型師、攝影師等，相當華麗；但準新郎就貼上自己與兄弟團的BBQ頹爆自拍，指對比極大，留言：「我啲兄弟情何以堪……」更爆自己被兄弟問點解兩邊的婚前派對Budget相差甚遠！



連詩雅（Shiga）與陳家樂婚禮舉行在即，Shiga日前與姊妹團的陳自瑤、梁諾妍、黎紀君等，在五星級酒店著靚衫開婚前派對，不但有專人裝身，更有兩位隨團攝影師幫手影靚相。準新娘Shiga身穿白色大露背超短裙，大曬白滑美背及42吋超長腿；又換上另一套閃爆低胸晚裝，相當華麗，不少圈中好友及網民都大讚Shiga好靚。派對場地佈置落重本，有氣球、鮮花等，粉紅色佈景板上寫著：「Mrs Chan-to-be」。

陳家樂和連詩雅將於4月24日共諧連理。（大會提供）

連詩雅與姊妹的婚前派對好靚！（Instagram：chenchiyiu）

連詩雅在婚前派對大曬42吋長腿，佈景版寫住「Mrs Chan-to-be」。（IG：@inez_leong）

另一邊廂，兄弟團的婚前慶祝活動，對比姊妹團就頹得多。家樂貼上與兄弟BBQ的自拍照，眾人沒有夾過Dress code，僅以便服出席，家樂標註Shiga說：「見到你嘅相，我啲兄弟情何以堪……佢地問我點解budget差咁遠？」Shiga回覆：「你哋求其影都靚吖嘛！」家樂又在IG留言：「我唯有同兄弟講，開戲都有分大片細片嘅，佢地有cast，咪開大片😭」，早前有報道指準新郎家樂，豪擲近港幣300萬娶Shiga，網友就笑問家樂是否將Budget都畀晒姊妹團搞派對，期待男家於大日子來個大反擊！

陳家樂（前中）的婚前派對就是與兄弟去燒烤，背景可見是公眾燒烤場。（Instagram：carlosbb）

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