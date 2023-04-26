中年好聲音｜特備節目《紅白大戰》賽制曝光　神級填詞人做評判

《中年好聲音》成為無綫王牌節目，無綫當然食住個勢，據知5月7日就會播放《紅白大戰》（暫名），迎戰ViuTV的樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介22/23》！《紅白大戰》邀請到神級填詞人加盟評判團外，亦精挑細選九男、九女的《中年好聲音》參加者組成兩個男團、女團來個大決鬥，莫非要跟ViuTV的MIRROR、COLLAR對撼？



《中年好聲音》收視大好，決賽《中年好聲音登峯之戰》跨平台直播收視最高26.4點（170萬觀眾），不單高踞上周榜首，更創下該節目開播以來最高收視紀錄，在網絡間討論度也極高！有見及此，無綫當然乘勝追擊，不但即時宣佈加推第二季，更開拍特備節目《紅白大戰》（暫名）。據知，《紅白大戰》將於5月7日播放，硬撼ViuTV的樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介22/23》。

《Chill Club推介榜 年度推介22/23》將於5月7日舉行，日前舉行記者會。

《紅白大戰》將以九男、九女組成男團和女團進行對戰，每環節都有不同主題，各隊派出最適合的隊員鬥歌，再由五位評審選出贏家。除了周國豐、張佳添、肥媽（Maria Cordero）和伍仲衡四位常設評判外，即將開作品展的殿堂級填詞人鄭國江，也很大機會加盟做第五位評判！

即將開作品展的殿堂級填詞人鄭國江，也會為《紅白大戰》擔任評判。（資料圖片／鄧穎琳攝）

對決陣容方面，男子組有吳大強、顏志恒、周吉佩、羅啟豪、丁文俊、涂家堯、魏嘉信、梁浩銓、何博文；女子組則有李佳、龍婷、支嚳儀、曹敏寶、林鉫偉、陳早怡、李思林、梁鎧庭、李泇霖。12強參賽者全部有份玩，但有部分人在《中年好聲音》較早的環節經已被淘汰，記者就參加者名單向《中年好聲音》節目監製陳俊聲求證，他說：「參加者主力都係喺26強入面挑選，唔算係一個正式嘅比賽，娛樂性質為主，當係男團女團咁鬥。我哋係先訂咗個主題再搵人，因應唔同Round嘅唔同主題，搵返適合嘅人選。」