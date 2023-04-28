謝安琪新劇做正義律師　陳靜為見Kay接處女劇：原本覺得太慘推咗

謝安琪（Kay）、陳靜（Dada）今日現身《ViuTV年中無休節目發布會》，因兩人拍攝其中一套法律為題材的原創劇《法與情》，Kay為了演好牙尖嘴利的律師要唸超長對白，而Dada就自爆本身嫌角色太慘推掉，當得悉另一位女主角是Kay，便立即轉軚，自爆是對方的Fans！



ViuTV今日舉行《ViuTV年中無休節目發布會》，其中一套劇集四位主角都是女演員，就是以法律為題材的《法與情》，主演的謝安琪（Kay）與陳靜（Dada）一同受訪，劇中Kay飾演充滿正義感的律師，Dada則找她辯護，兩人很多對手戲。

（左二起）Kay、Dada、李芯駖與賈曉晨將主演《法與情》，另外還有余安安、關智斌、岑珈其、葉璇、陳秀珠等陣容。（胡凱欣攝）

今次是Dada入行以來首次拍劇，問到是什麼原因令她接劇，她說：「因為有阿Kay，真嘅！因為係佢！真心！係真嘅！我原本推咗！你可以問雄叔叔（伍健雄監製）。」Kay顯得很開心和難以置信，Dada再解釋自己原本嫌角色太慘而推掉，「我睇劇本嘅時候有我同Kay兩個角色，我話：『又拍呢啲慘嘢呀？我唔想喎』，我問監製邊個做Angel呢個角色，佢話阿Kay，咁我就『咦？咁呀？咁又唔同講法喎！可以傾下喎。』」Kay一聽到即攬了Dada一下。

Kay（右）得知Dada為了自己才轉軚接這套劇，表現得十分驚訝。（胡凱欣攝）

Kay表示很「冧豬」和毛管戙，更即刻攬了Dada一下。（胡凱欣攝）

近年法律題材的電影都大收，Kay因而對收視很有信心，除了她們以及賈曉晨、李芯駖外，陣容還有余安安、關智斌、岑珈其、葉璇、陳秀珠等，她透露有演員會性感演出，被問是不是自己，Kay笑言：「我做律師嘅，啲鈕長期扣到上喉嚨呀！性感冇我份！」Dada亦耍手擰頭：「都唔係我，我做師奶，清純版嘅。」

雖然Dada（左）操出一身腹肌，但她和Kay今次都冇性感戲分。（鄧穎琪攝）

做律師一定要在法庭上舌劍唇槍，Kay透露今次講對白真是很難，每次一開口都六至十行字，對戲時其他演員都要等好耐，講到有冇搵老公張繼聰（阿聰）教演戲，她起初問：「關佢咩事啫！」但之後表示有請教阿聰，對方亦大力鼓勵她一定要接這個角色，因為好多嘢學，Kay謂：「我每日都將某啲場口影低咗，返去請教佢，佢喺我心目中都係我好尊敬嘅演員，佢畀我嘅意見令我覺得，呢啲真係唔同嘅經驗，我未必敢做，但佢畀我睇到做演員嘅進步空間同可能性。」

Kay透露為角色做了很多研究，又與劇中演她師父的余安安姐找法律界朋友做私人顧問，對保釋、司法程序、探監等等都問得很仔細，做足功課。（鄧穎琪攝）

近來阿聰忙於拍戲、Kay又要開劇，講到兩個仔女會否很掛念父母，Kay說：「好好呀，佢哋日日寫情信畀我，都有寫畀爸爸，但我嗰啲明顯靚啲，貼晒貼紙，佢嗰啲就簡約啲。我哋啲仔女好乖，每日都拍片，寫好多文字訊息同我哋打氣！」