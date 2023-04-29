大元跨坐鼓鼓熱情擁吻私照曝光！IG霸氣放閃：你是我的

鼓鼓（呂國緯）28日度過39歲生日，他近來大方談論與大元（林艾璇）戀情，生日也不忘放閃。



曝光大元跨坐在他身上熱情擁吻的拍立得，以及兩人甜蜜吻照，宣示：「你是我的」、「你是我生命中的女主角」、「謝謝你10年的青春，在我手裡永遠也不會消失。」

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鼓鼓發文感性表示：「謝謝你用了珍貴的10年陪我寫下這首歌，當我變成我們，雖然我們沒有一起拍MV，但是我想跟你說，有你在的每一天都是我人生裡最美的電影，而導演就是你。快樂、悲傷、各種難關我們一起渡過，戀愛裡該經歷的也從沒少過，一起認養狗狗，一起送他離開，愛哭的你經常流下珍貴的眼淚，被我笑，但其實沒關係那就是最善良的你，我都知道。」

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鼓鼓也透露大方認愛的原因，表示：「平常不太談感情的我，那是我從小的習慣，連最好的朋友也不曾討論，在這麼特別的日子我被幸福包圍著，充滿安全感。」而他分享的拍立得上，時間顯示是2013年，還加上「寶貝」的甜蜜稱號。

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