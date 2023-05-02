洪欣離婚｜張丹峰疑出軌畢瀅 眼利網民靠2關鍵認定「捉姦在床」
撰文：聯合新聞網
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【洪欣張丹峰離婚】洪欣與大陸男星張丹峰於2009年結婚，2018年曾爆出張丹峰出軌經紀人畢瀅，當時洪欣力挺老公，然而夫妻倆仍不時傳出婚姻危機，而昨（5/1）日，洪欣發文宣布「我和張丹峰不再是夫妻關係」，張丹峰隨後也表示「對，不過了！」
不過洪欣一句話三度發了刪，刪了發，讓網友好奇直問「怎麼發怎麼多遍」，洪欣則回應「某人一直刪除我微博」，而被指為小三但否認的畢瀅則於洪欣與張丹峰發文後也回應「兩位老師，吵架歸吵架別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了」。
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而網友看到畢瀅發文，指出畢瀅2周前發文才顯示在雲南，但這次回應顯示已在北京，加上洪欣突然深夜發文，猜測「你咋也在北京，被捉了？」直酸「第一次見發離婚公告，會有3個當事人的」、「大半夜的估計是當場被抓了吧」。
而有網友在張丹峰發文下留言酸「和畢瀅過嗎？」，還有網友覺得張丹峰做錯事還死要面子，張丹峰則回嗆「和你過了」，並稱他只會罵造謠誹謗的人，也警告網友「等我律師函」。
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