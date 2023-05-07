十大中文金曲｜MC張天賦心心眼18歲女團成員？網民：下個MV女主角

MC張天賦成為《廣播九十五周年 十大中文金曲》大贏家，橫掃4個獎項，尾聲祝酒環節，不少人爭相恭喜他，但有網民就指留意到他對女團Lolly Talk的18歲成員黃敏蕎（阿妹）阿妹有興趣，主動碰杯，唔知阿妹會唔會成為MC下首歌的MV女主角？



參與《全民造星II》入行的MC張天賦，昨晚（6日）以出道僅兩年的姿態，於《廣播九十五周年 十大中文金曲》奪得「最優秀流行男歌手」及「全球華人至尊金曲獎」等大獎，完騷後歌手及嘉賓都會上台祝酒，亦有許多人包圍MC，不過眼利的網民就留意到他主動向《全民造星IV》入行的女團Lolly Talk示好碰杯，尤其對18歲的黃敏蕎（阿妹）熱情笑晒口，但就似乎留意唔到同隊的曾美欣（Meimei）和鄭芷淇（Elka），好奇MC是否睇中阿妹。

MC在《廣播九十五周年 十大中文金曲》成績彪炳，勇奪4個獎項！（資料圖片／梁碧玲攝）

祝酒時MC與Lolly Talk的阿妹碰杯，網民形容他對阿妹虎視眈眈。（節目截圖）

阿妹對MC亦笑晒口，十分受落。（節目截圖）

其實MC昨晚表演《老派約會之必要》時，鏡頭不時影住台下的Lolly Talk，最近鏡頭的阿妹亦聽得十分陶醉，極可能是「賦二代」！至於MC表演完回到觀眾席時，與跟阿妹同樣18歲的炎明熹坐，就零交流。

MC得獎及表演時，台下的阿妹（左一）聽得相當陶醉投入。（節目截圖）

MC在觀眾席與炎明熹坐，但兩人睇落完全唔熟。（節目截圖）

阿妹一向都是Lolly Talk隊中的顏值擔當，年僅16歲就參加《全民造星IV》，雖然96強就已遭淘汰，大部份集數都冇佢份，但憑住高質外型，成功擄獲許多宅男的心，不斷高呼「還我阿妹！」儘管沒被ViuTV簽約旗下，但阿妹好快被YouTube頻道「試當真」邀約拍攝《三月的嵐》，以清純校服造型示人，又接廣告，幾個月後更正式以女團Lolly Talk成員身份出道。

阿妹參加完《造星IV》冇耐，就獲「試當真」邀請拍片，著校服登場。（YouTube截圖）

阿妹是Lolly Talk的「顏值擔當」，有樣有身材。（IG圖片）

阿妹（右四）IG有13萬粉絲，是Lolly Talk人氣最高的成員。（IG@hsiaksueudidi）

有網民說，阿妹跟MC之前的緋聞對象如陳濬樺（Santis）、鍾卓穎（Ashley）一樣都並非單身，亦有人留意到兩人有互相追蹤對方IG，指阿妹極可能會成為MC下個MV的女主角，或者帶阿妹去行超市。

阿妹當年以16歲之齡參加《全民造星IV》，節目未播已被視為大熱，可惜首輪就被淘汰，不少宅民高呼「還我阿妹」！（ViuTV）