十大中文金曲｜MC張天賦心心眼18歲女團成員？網民：下個MV女主角
撰文：金秀玲
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MC張天賦成為《廣播九十五周年 十大中文金曲》大贏家，橫掃4個獎項，尾聲祝酒環節，不少人爭相恭喜他，但有網民就指留意到他對女團Lolly Talk的18歲成員黃敏蕎（阿妹）阿妹有興趣，主動碰杯，唔知阿妹會唔會成為MC下首歌的MV女主角？
參與《全民造星II》入行的MC張天賦，昨晚（6日）以出道僅兩年的姿態，於《廣播九十五周年 十大中文金曲》奪得「最優秀流行男歌手」及「全球華人至尊金曲獎」等大獎，完騷後歌手及嘉賓都會上台祝酒，亦有許多人包圍MC，不過眼利的網民就留意到他主動向《全民造星IV》入行的女團Lolly Talk示好碰杯，尤其對18歲的黃敏蕎（阿妹）熱情笑晒口，但就似乎留意唔到同隊的曾美欣（Meimei）和鄭芷淇（Elka），好奇MC是否睇中阿妹。
其實MC昨晚表演《老派約會之必要》時，鏡頭不時影住台下的Lolly Talk，最近鏡頭的阿妹亦聽得十分陶醉，極可能是「賦二代」！至於MC表演完回到觀眾席時，與跟阿妹同樣18歲的炎明熹坐，就零交流。
阿妹一向都是Lolly Talk隊中的顏值擔當，年僅16歲就參加《全民造星IV》，雖然96強就已遭淘汰，大部份集數都冇佢份，但憑住高質外型，成功擄獲許多宅男的心，不斷高呼「還我阿妹！」儘管沒被ViuTV簽約旗下，但阿妹好快被YouTube頻道「試當真」邀約拍攝《三月的嵐》，以清純校服造型示人，又接廣告，幾個月後更正式以女團Lolly Talk成員身份出道。
有網民說，阿妹跟MC之前的緋聞對象如陳濬樺（Santis）、鍾卓穎（Ashley）一樣都並非單身，亦有人留意到兩人有互相追蹤對方IG，指阿妹極可能會成為MC下個MV的女主角，或者帶阿妹去行超市。
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