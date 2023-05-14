一舞傾城｜久違《古惑仔》「陳耀」李道瑜「肥屍」梁焯滿驚喜演出

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，將接棒《法言人》由5月15日起播映，主要演員包括陳法蓉、姚子羚、蔡潔、陳星妤、文凱玲、鄺潔楹、唐文龍、楊明、關楚耀、莊鍶敏、傅嘉莉、莊思明、高鈞賢、何浩文及李嘉等。

《一舞傾城》的感情線相當精彩，飾演「皇牌媽媽生」沙律的陳法蓉，與飾演青龍的唐文龍是一對夫妻，沙律年輕時便嫁給社團洪泰大哥青龍，青龍後來為社團頂罪入獄，沙律多年來默默等候老公出獄長相廝守，惟青龍出獄後再捲入另一事端，兩人情路相當坎坷。

陳法蓉同唐文龍喺劇中情路崎嶇。

飾演臥底警花Michelle的姚子羚、飾演舞小姐Monica的蔡潔和飾演古惑仔志飛的楊明，在劇中則共譜關係複雜的「愛情三角錯」。Michelle因查案混入萬國城做實習媽媽生，過程中對志飛暗生情愫，但Michelle礙於臥底身份想愛但不能愛。愛情大過天的Monica則為了男友Dave（何浩文飾）下海做舞小姐，可惜卻慘遭欺騙受盡情傷，之後慢慢與一直暗戀自己的志飛產生微妙感情，到底三人最終情歸何處？

至於飾演「萬國城最後一個處女」KK的陳星妤，與飾演有錢仔Marco的關楚耀、飾演窮學生俊駒的高鈞賢譜戀曲。KK因家庭原因下海做舞小姐，並因工作關係認識了富家公子Marco，入世未深的KK獲Marco瘋狂追求，奢華的物質生活令KK大開眼界，逐步深陷其中；另邊廂KK重遇舊同學俊駒，俊駒雖然沒有萬貫家財，但兩人相處時輕鬆自在，感情亦慢慢加深，愛情與麵包，KK最終會如何選擇？

除了主演外，一班配角同樣值得留意，部份更是久違了的熟悉面孔，如在《古惑仔》電影系列中飾演「陳耀」的李道瑜、「肥屍」梁焯滿、電影《少林足球》飾演豬肉佬的楊能等。「陳耀」李道瑜在劇中飾演司徒大狀，滿口流俐英語的他經常流連萬國城，對蔡潔飾演的Monica虎視眈眈。現年五十多歲的李道瑜保養得宜，與當年一樣有型有款，更會與蔡潔有激情場口。而有「御用古惑仔」之稱的梁焯滿，在劇中繼續行古惑做壞蛋，當中更有揸刀劈友場口。至於楊能今次不做豬肉佬改演婦科聖手，在劇中大放笑彈。