隱門｜TVB高層大讚團隊做得嘢　呢位女星更被點名讚「做足準備」

本周有新劇《#隱門》上演，觀眾期待精采內容外，市場銷售部同樣期待創意廣告出街。《隱門》女主角之一是 #黃智雯（Mandy），她飾演悍匪葉嘯天女兒，改名為張心月後希望重過新生活，但隨著葉嘯天出獄，她的生活不再寧靜。在峰迴路轉的劇程中，廣告部同事發覺有情節剛好配合客戶服務，所以第一時間建議配合新劇出街拍一分鐘的中插廣告。客戶收到建議後第一時間審核，絕對高效。為了趕及節目出街，長假前Mandy做足準備開工，同團隊緊密合作，終於在午夜完成整個制作，有這樣的創意和拚勁，又何懼份工會被AI機械人搶走！

FB@蕭世和