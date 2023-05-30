隱門｜TVB高層大讚團隊做得嘢 呢位女星更被點名讚「做足準備」
撰文：黃梓恒
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《隱門》昨日強勢上演，由陳展鵬、黃智雯及湯洛雯領銜主演，是一套集驚悚、懸疑、暗黑、人性於一身的電視劇，由於劇集有陳展鵬這位收視福星，相信對TVB的收視有反彈作用。
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無綫（TVB）商務營運總經理蕭世和蕭世和日前發文大讚廣告團隊，指他們能夠配合廣告客戶，兼非常有效率地完成工作，更點名大讚黃智雯！
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蕭世和發文的內容如下：
本周有新劇《#隱門》上演，觀眾期待精采內容外，市場銷售部同樣期待創意廣告出街。《隱門》女主角之一是 #黃智雯（Mandy），她飾演悍匪葉嘯天女兒，改名為張心月後希望重過新生活，但隨著葉嘯天出獄，她的生活不再寧靜。在峰迴路轉的劇程中，廣告部同事發覺有情節剛好配合客戶服務，所以第一時間建議配合新劇出街拍一分鐘的中插廣告。客戶收到建議後第一時間審核，絕對高效。為了趕及節目出街，長假前Mandy做足準備開工，同團隊緊密合作，終於在午夜完成整個制作，有這樣的創意和拚勁，又何懼份工會被AI機械人搶走！
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