隱門｜「鷲哥」吳岱融再有大癲演出　歷年姦女兒露點雞姦都做齊

《隱門》終於開播，「鷲哥」吳岱融在第一集已經有驚人演出，飾演出獄大賊的他，放監無耐又再犯事，在預告中更見到他連細路女都照用玻璃樽扑頭，作為劇中第一大奸角，在第一集已經用奸味表現得淋漓盡致。

你睇吓佢個癲樣！（劇集截圖）

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三年前的《黃金有罪》中，吳岱融要姜大衛「舐腳板」，當時眾觀眾高呼重口味，雖然劇情最終只是吳岱融一腳踢開姜大衛，幻想中的「舐腳板」並沒有真正出現，不過都相當重口味！

呢幕堅係重口味。(螢幕截圖)

講起重口味，的確十分容易令人聯想起吳岱融，事關他原來拍下不少重口味場面的作品。

大家較為熟悉的，當然是2016年的《巨輪II》，劇中吳岱融與自己兒子的女朋友（李佳芯飾）發生一夜情，更大罵她「臭雞」。還有，吳岱融竟對自己女兒（陳凱琳飾）大起色心，甚至想將她強暴，雖然不是親生女兒，但當聽到陳凱琳叫吳岱融做爸爸，卻被強暴，真的相當重口味。

強暴自己個女，堅係重口味！（螢幕聲圖）

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第二套是1994年電影《替天行道之殺兄》，這是一部三級片，吳岱融飾演一個被阿哥何家駒欺凌的「契細佬」，當年吳岱融接拍三級片是因為女主角是當年他的女朋友，現在是老婆的鍾淑慧。在電影中，吳岱融為藝術極盡犧牲，全裸上陣，三點畢露，相當重口味！

吳岱融呢次真係豁出去。（螢幕截圖）

最後一套是1990年TVB劇集《天若有情》，由黃秋生、吳岱融和鄭伊健，三位男主角是同父異母又或者同母異父的兄弟，關係複雜得來而且還是互不知情，結果同性戀的伊健就迷姦了同母異父的吳岱融，成件事除了亂倫而且還十分重口味，雖然鏡頭沒有拍到他們那些情愛的畫面，不過能夠有膽量拍出這種意識的劇集，在當時來說已經十分開放。

你估唔到呢。（網上圖片）

吳岱融曾經接受《香港01》訪問時說：「呢部係我做得最投入嘅一套，當時演呢個角色嘅心情好灰，做卧底無辦法係老豆死之前同佢講我係好人，爭啲同自己後母上咗床，自己警察上司又好似放棄自己，被伊健雞姦，所以演完都灰咗幾個月。其實監製喺開戲之前已經叫咗我小心啲，唔好太投入，因為呢個角色好危險。」