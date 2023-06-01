楊張新悅47歲生日孖名媛林恬兒慶祝　雙手戴金錶銀器戒指貴氣十足

名媛楊張新悅（Nicola、前名張燊悅）自嫁給楊哲安後息影，婚後誕下4名女兒，一家六口生活愉快，不時在社交網大曬家庭樂，令人羨慕。而楊張新悅也成功晉身名媛圈，不時受邀出席名媛聚會和派對，愈來愈優雅貴氣。



楊張新悅育有4個女兒。（張新悅ig）

昨日（31日）楊張新悅正式踏入47歲，一眾名媛好友為她慶祝生日，富商林建岳大女林恬兒（Emily）亦在場。楊張新悅即便踏入熟女之齡，但依然皮膚白滑零瑕疵，相當靚女，頭髮挑染上灰白色的她顯得時尚又後生，當見到蛋糕時，更開心到好似細路女般雙手合十，更向在場好友送飛吻作感謝，無論是外表和內心都Keep得十分年輕。

楊張新悅好靚。（IG/@nicolacheungyoung）

最令人留意的是，楊張新悅左手戴上金錶和銀色手鈪，右手則戴上幼細的銀手鏈，又戴上不少戒指，顯得貴氣十足。而在大合照中，林恬兒也相當搶鏡，露出白滑香肩，極度誘人，又白又靚。

楊張新悅年初自爆大女Lucy因甲型流感，加上細菌入腦，導致昏迷十多天，更要入住深切治療部，險進鬼門關，楊張新悅更表示家人已做好最壞打算。幸好大女奇蹟康復，楊張新悅終放下心頭大石，更風騷開心出席好友的慶生派對，看來已回復最佳狀態！

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