隱門｜劉佩玥戲份少原來係特登安排　親爆角色好重要：要層層遞進

TVB新劇《隱門》由陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融、劉佩玥、阮浩棕、盧宛茵、魯振順、黃子恆及張國強等人主演，首5集各自都有演出，例如吳岱融飾演的葉嘯天在頭幾集已展現出他的霸氣同兇狠，而陳展鵬和黃智雯也各有發揮，但唯獨是屬於主角群的劉佩玥的畫面就少之又少。



劉佩玥在頭5集幾乎沒有出現機會。（葉志明 攝）

飾演鄧希宜、莊子喬（陳展鵬飾）妹妹的劉佩玥，今日（03/6）出席劇集宣傳活動接受《香港01》訪問時就透露自己的角色對劇情推進十分重要：「而家未去到我嘅戲，大家都會話點解我同展鵬關係會咁奇怪，成日嬲爆爆，唔係好喜歡呢個阿哥，對佢有咁大偏見。」

劉佩玥透露她的戲份集中在第三星期。（葉志明 攝）

她續說，在之後的劇情就會慢慢揭露這個原因：「《隱門》個人物關係比較複雜，大家而家就會見到陳展鵬嘅身世，黃智雯嘅感情，湯洛雯可能都未有，我諗去到劇情第三個星期，十幾集左右，就會講我嘅故事。」

劉佩玥透露她的戲份集中在第三星期。（葉志明 攝）

至於被問到為什麼要安排在後段時，她就透露是編劇的安排：「其實每個故事都係環環相扣，譬如好多劇集係單元，但係呢一套劇就係由頭直落去，miss咗一集或者半集可能跟唔到，所以一定要追。我個故事點解會緊湊？我不能透露太多。（鄧希宜的故事線很重要？）係呀係呀！因為呢啲要層層遞進。（是一個謎底？）可以咁講嘅，哈哈哈。」

原來劉佩玥個角色鄧希宜好重要。（葉志明 攝）

對於能與欣賞的前輩吳岱融對戲，阮浩棕坦言事前大感期待。

劇中演員都幾乎有動作戲，甚至是打或被打戲，原來劉佩玥也有一場被打戲，但她就笑着說：「我自己被打得好開心，因為我係俾岱融哥打。」她表示有個很深刻的感覺，就是與有經驗的前輩合作：「岱融哥係其中一位，當我知道岱融哥係主演，我就諗我會唔會好少同代代（吳岱融），但係咁幸運仍有關聯，我其中一場戲就係要俾佢糟質。」她表示，雖然鏡頭前吳岱融很用力打其他演員，其實他有遷就和借位。劉佩玥表示，這些是有經驗的前輩才會懂得，自言獲益良多。

劉佩玥出席劇集《隱門》宣傳活動。（葉志明 攝）