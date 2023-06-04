一舞傾城｜姚子羚入行已經演私鐘妹　21年來角色離不開情婦、妓女

無綫劇集《一舞傾城》中蔡潔、陳星妤、傅嘉莉、趙碩之、姚子羚、陳法蓉等人的演出亦備受肯定。來到結局周，眾人角色的故事線亦已被揭曉，這一個星期，扮演臥底警察，混入萬國城夜總會的Michelle（姚子羚飾）的故事線亦會浮面。



《一舞傾城》頗受歡迎。（資料圖片）

講起姚子羚，不少網民都愛稱她為「表哥」。原名是饒慧玲的她，於2002年參加《TVB8全能主持比賽》奪到冠軍後就晉身了電視圈。之後她參演《當四葉草碰上劍尖時》，更晉身成為受力捧小花之列。

姚子羚（IG@elaine_yiu）

往後數年，她的發展也頗佳，獲機會參演了《隨時候命》、《通天幹探》、《與敵同行》、《烈火雄心3》、《鐵血保鏢》、《蒲松齡》、《情越雙白線》、《公主嫁到》、《四個女仔三個BAR》等劇集，但話說回來，相較於劇集角色，觀眾仍至網民對她記憶點還是集中貌似AV女優立花里子和「表哥」兩點上。

姚子羚入行以來飾演過不少次妓女角色。（網上圖片）

由古代做到現代。（網上圖片）

《一舞傾城》中姚子羚飾演的角色為Michelle，一名為了調查案件而混入萬國城做助理媽媽生的警察。其實，自2004年開始，姚子羚已開始飾演相關行業人士的角色，例如《棟篤神探》中她就飾演了邪教私鐘妹黎小敏，2012年的《幸福摩天輪》飾演酒吧陪客，最後更要與鄭子誠陪瞓，《秀才愛上兵》飾演玉宇瓊樓歌姬唐水，《蒲松齡》飾演淪落風塵的柳心妍，《公主嫁到》飾演妓女楚翹，《我的如意狼君》大反派情婦高爾喬，《幸福摩天輪》中的60年代當夜總會舞女許玉梅，就算是在《四個女仔三個BAR》飾演事務律師張慧芸也好，也要兼情婦。