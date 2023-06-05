一舞傾城｜文凱玲40歲keep得好過後生女　素顏相曝光驚為天人...

《一舞傾城》裡飾演「巧巧」的文凱玲，不知不覺原來已經40歲，但看下去根本不像這個年齡，如果說她是十八廿二的妹妹仔也有人相信。

兩年前文凱玲為ViuTV拍劇，keep得超好。（資料圖片）

近日文凱玲在抖音拍片，公開自己的素顏照，相中所見她的皮膚真的完全不像已經40歲，依然十分光滑，令人非常羨慕。

2010年當時文凱玲27歲為空姐，她參加香港小姐，最後落選，當年冠軍為陳庭欣、亞軍張秀文，她落選後翌日即開工，她要搏命搵錢，因為她是家中的經濟支柱之一，她說：「屋企除咗我之外，其餘都要爸爸養，我係大女自然會想幫下屋企，當時其實空姐如果肯加班都幾好搵，都有3至4萬，但我都俾一半以上屋企，同埋好多我都會儲起佢，以避不時之需。」儲錢應付不時之需，不是用來買限量版名牌手袋，而是留給家人，據知她的家人試過中風，亦過做手術，每次文凱玲都有幫手，但文凱玲不欲多提起，但她心明有錢傍身的重要，到現在都是一名非常慳家女。

其實文凱玲拍戲都好博命，所以提起佢，都唔少得「性感」兩個字。（網上圖片）

文凱玲當年港姐落選後並沒有簽約，因為那時樂小姐就勸她出外發展，更對她說在無綫要等10年才有機會上一線，文凱玲很感謝當日樂小姐的坦白，她說：「佢係好老實咁同我講，我覺得係好事，佢可以氹我簽咗先，話大把嘢做㗎，但佢真係有為我諗囉，而諗返起當日簽唔到無綫，都以為自己再冇機會，嗰陣都好失落，咁亦都好彩之後有機會拍電影，亦做過女主角。」文凱玲拍過《鴨王2》三級片（其實因為結局太暴力才三級），加上王晶，令她有不少壓力，她說：「而家啲留言好咗好多㗎喇，嘩，以前真係……哈哈，我覺得有人鬧，好過冇人理你喎，同埋如果有努力，相信大家會見到，簽約晶哥前都有講，一定會被人寫，不過呢啲都唔係新聞，我當年32歲都有人夠膽簽？我仲有咩好驚呢？」

文凱玲每套電影都會和家人一齊睇，唯獨《鴨王2》家人就沒有一齊睇。