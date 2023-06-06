一舞傾城｜陳星妤做女主角一炮而紅　拍仙女下凡戲卻被他頻頻破壞

《一舞傾城》轉眼間已經播至結局周，上一集講到KK（陳星妤 飾）收了Marco（關楚耀飾）給的500萬分手費，便正式與關楚耀分手。陳星妤帶著這筆錢，花了200萬投資予俊駒（高鈞賢 飾）拍電影，自己更做了電影女主角。

陳星妤正式與關楚耀分手，轉行拍電影。(《一舞傾城》截圖)

昨日（5日）一集講到陳星妤憑處女作成功一炮而紅，轉行做藝人並辭去萬國城的工作，一班姊姊亦為陳星妤慶祝。因為這一部戲的票房非常成功，令高鈞賢去開另一部新戲，而新戲的女主角是陳星妤，戲中陳星妤化身女神出現。

陳星妤憑處女作成功一炮而紅，轉行做藝人並辭去萬國城的工作。(《一舞傾城》截圖)

陳星妤在新戲《折翼的那一秒》以高空降落的形式出現於鏡頭前，她的樣子甜美再加上當時有風在下面吹起紗裙，十足仙女一樣。而因為那股風影響，陳星妤更晒出白滑長腿，十分誘人。之後她坐好後才慢慢整理身上已亂作一團的衣服，優雅非常，可惜最後麻鷹（李嘉 飾）出現於鏡頭前，立即破壞了所有美感要重拍。

陳星妤在新戲《折翼的那一秒》以高空降落的形式出現於鏡頭前。(《一舞傾城》截圖)

陳星妤的樣子甜美再加上當時有風在下面吹起紗裙，十足仙女一樣。(《一舞傾城》截圖)

之後重拍時陳星妤又有一個落淚的鏡頭，樣子楚楚可憐，但由於李嘉在拍攝時不斷的說話，令到即場又要重拍，成今集的「破壞之王」。

陳星妤又有一個落淚的鏡頭，樣子楚楚可憐。(《一舞傾城》截圖)