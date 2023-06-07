一舞傾城｜李嘉喝太醉被脫光光　姚子羚潛入洪泰身份被呢個人揭穿

TVB劇集《一舞傾城》已經播至結局周，首兩周的內容比例多鹽花，有強姦、SM及床戲等大尺度畫面，而近兩周則著重故事發展。前日（5日）一集講到KK（陳星妤 飾）憑處女作成功一炮而紅，轉行做藝人並辭去萬國城的工作，亦投資200萬予俊駒（高鈞賢 飾）拍電影，而麻鷹（李嘉 飾）則說自己也要投資拍電視，實質是為了幫黑社會洪泰洗黑錢。

麻鷹（李嘉 飾）則說自己也要投資拍電視，實質是為了幫黑社會洪泰洗黑錢。(《一舞傾城》截圖)

李嘉與Michelle（姚子羚 飾）到內地看陳星妤與高鈞賢拍戲，講到李嘉的出現，破壞了拍攝時的美感，所以要不斷的重拍。最新一集就講到姚子羚借意灌醉了李嘉，目的是為了套取他頸上的鑰匙，喝醉了的李嘉被姚子羚脫光衣服安放在床上，李嘉一醒來就以為自己與她發生了關係，更以為自己太醉的關係，什麼都不記得。

今集就講到姚子羚借意灌醉了李嘉，目的是為了套取他頸上的鑰匙。(《一舞傾城》截圖)

喝醉了的李嘉被姚子羚脫光衣服安放在床上。(《一舞傾城》截圖)

李嘉一醒來就以為自己與她發生了關係，更以為自己太醉的關係，什麼都不記得。(《一舞傾城》截圖)

姚子羚更鬼馬的留下字條誤導李嘉：「我返香港先啦，拜拜。」令李嘉不忿：「我一啲都諗唔起！」姚子羚回到香港後打扮得「外賣仔」潛入了黑社會洪泰的地方，亦在單位內找到夾萬，差一步打開時，李嘉便回到單位，破壞了姚子羚的計劃。最後在李嘉快要找到姚子羚時，卓志飛（楊明 飾）出現令李嘉放棄找潛入者（姚子羚），楊明打發李嘉後，著姚子羚不用再躲，意味著姚子羚的身份已經曝光。

姚子羚更鬼馬的留下字條誤導李嘉。(《一舞傾城》截圖)

姚子羚回到香港後打扮得「外賣仔」潛入了黑社會洪泰的地方。(《一舞傾城》截圖)