一舞傾城｜蔡潔素顏原來係咁嘅樣？ 34歲皮膚好到似學生妹太誇張

《一舞傾城》蔡潔飾演「Monica」一角，劇中不少性感場面，間接令她人氣再急升！

蔡潔不少香艷戲份。(《一舞傾城》截圖)

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蔡潔今年34歲，出生於內地湛江，成長過程在廣州，畢業於暨南大學導演系，之後更去過澳洲墨爾本皇家理工大學修讀創意媒體碩士。曾參選TVB8舉辦的《全球新人王歌唱大賽》奪冠，又試過在《全球華人新秀歌唱大賽》墨爾本區打入最後十強10強。後來參選墨爾本華裔小姐，奪得包括冠軍、最上鏡小姐、最具投資智慧獎、美腿大獎、網上最佳人氣、長青旅遊大使和養生保健大使七大獎項。而蔡潔獲得「美腿大獎」可以說是實至名歸，事關她一雙長腿的確十分好看。

又白又長。（IG@蔡潔）

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點擊下圖睇蔡潔素顏，34歲皮膚好到似學生妹太誇張！

在2020年的時候，她更表示自己希望出書，在受訪時她說：「一直有Keep住寫故事，但做導演其實好龐大嘅工作，要做就要做好準備，負返個責任，暫時做好演員工作先。（原來你都係才女。）唔好咁講，只係我個人比較靜，鍾意用文字分享自己。」本來想趕在前年的書展出小說，可能因為疫情影響，暫時都未再有消息。

李佳芯、蔡潔樣貎同氣質都相當近似，有時真的難以分辨。

試點擊以下圖輯睇睇二人的特徵，考考自己分唔分得清：