一舞傾城｜蔡潔為楊明擋刀要死？　姚子羚一個舉動敗露臥底身份？

無綫劇集《一舞傾城》昨晚（7日）一集劇情講到，剛出獄的青龍（唐文龍飾）被安排睇機舖，志飛（楊明飾）看不過眼誓要查出屠伯（鄭恕峰飾）和麻鷹（李嘉飾）的販毒證據。幾經辛苦，志飛、青龍終於找到麻鷹的毒品倉，並一把火燒光所有毒品，麻鷹發難叫手下圍攻他們，坐了十多年監的青龍大晒真功夫一個打幾個之餘，更單挑打贏麻鷹。青龍和志飛捉了麻鷹回洪泰總部，屠伯為求自保對麻鷹執行家法，麻鷹在生死關頭爆出自己是屠伯親生仔，獲心軟的叔父及青龍「放生」。

唐文龍一個打幾個，大晒真功夫。

現年53歲的唐文龍身材Keep得勁Fit，以黑色緊身背心上陣的他大晒結實麒麟臂，與「功夫狂人」李嘉近一分鐘的單挑戲亦拳拳到肉，演出吸睛。講到相關動作場口，唐文龍受訪時大嗌好玩：「阿嘉好大隻又強勁，雖然佢係練螳螂拳嘅，但其實好多功夫都識，佢嘅前臂好強勁同埋啲骨都好硬，咁好彩我自己都有練詠春，所以同佢硬碰我都頂得住。」他又透露兩人因服裝關係不能攝Pad，所以只能硬橋硬馬對打，他說：「依家唔容易遇到真係練過功夫嘅演員，所以今次切磋到真係好開心，雖然拍嘅時候又熱又焗好辛苦，但都好難忘。」

唐文龍續指和李嘉自度了一些動作，為對打戲增添功夫味道，他說：「因為唔想好似打爛仔交咁，我哋設計到一派就比較北方嘅打法，另一派就比較南方功夫嘅動作，希望大家睇得出分別。」提到兩人決戰前有「畀禮」，唐文龍解釋謂：「有一樣嘢武指泰哥（陳中泰）想我哋做到，就係以前80、90年代啲人打交，尤其是高手與高手之間，決鬥前都會『畀禮』，可能有人話會唔會好老套，但我哋想做到嗰個時代嘅情懷。」

今晚（8日）播出一集，屠伯派人追殺青龍、志飛等人，沙律（陳法蓉飾）家被一堆惡煞圍堵，危急關頭，Monica（蔡潔飾）奮不顧身為志飛擋刀，Michelle（姚子羚飾）情急下開槍解圍，臥底身份呼之欲出。