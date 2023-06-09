一舞傾城｜陳瀅原先係女一? 莊思明角色原屬陳敏之

《一舞傾城》踏入結局周，雖然有不少觀眾表示劇情千篇一律而太「狗血」，不合香港觀眾口味，但仍有不少一邊睇一邊鬧，也有觀眾讚選角選得好，陳法蓉似媽媽生，蔡潔適合演有深度的角色，陳星妤有新鮮和青澀感等等。



早前馮盈盈受訪時表示，直認因為受情緒困擾，所以曾推演了一個需要上內地工作數個月的重頭戲。（IG圖片）

早前馮盈盈受訪時表示，直認因為受情緒困擾，所以曾推演了一個需要上內地工作數個月的重頭戲，訪問一出就有網民推測，馮盈盈所說的其實就是最近播出的《一舞傾城》。

陳星妤飾演江潔兒（KK）。（《一舞傾城》截圖）

陳瀅表示沒聽過有關傳聞。（IG＠missjni）

FYY在訪問中自爆受情緒困擾而推劇，她否認患抑鬱症，亦沒有去看醫生只是有心結，當時有重頭劇要北上拍攝數月，因媽媽病咗家人又表示不放心，估決定推劇。有網友估計盈盈當日正是推掉正是近日播出的《一舞傾城》，因此劇幾乎全在內地佛山拍攝，演員當時要留在內地數月。而馮盈盈提到戲份重角色，有網民估計可能是蔡潔飾演的「Monica」。盈盈強調現時心結已解開，心情回復開朗，如有工作安排，不介意北上開工。

蔡潔飾演的Monica原來是「執二攤」？（《一舞傾城》劇照）

不過，今日又再有劇組消息流出，表示王晶原本的心水角色，其實是搵馮盈盈（FYY）飾演現由陳星妤出演的處女角色江潔兒（KK），而蔡潔飾演的Monica，則其實是搵陳瀅出演，但礙於當時陳瀅已接拍了另一套重頭劇《美麗戰場》，所以才不能夠接拍。消息也傳出，莊鍶敏飾演的魚旦媽角色是原定由陳敏之飾演，可是由於陳敏之不捨得與家中的兒子分開數個月而上內地工作，所以也推演了《一舞傾城》角色。

陳敏之也否認了傳聞，她回答：「冇咁嘅事喔。」（陳敏之IG）

莊鍶敏 飾演媽媽生魚旦媽。(《一舞傾城》截圖)

陳瀅接受《香港01》訪問時，就回答：「冇呀，冇啲咁嘅事，從來都冇聽過要入呢個劇組，所以唔關我事。」陳敏之接受《香港01》訪問時也否認了傳聞，她回答：「冇咁嘅事喔。」