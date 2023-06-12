一舞傾城｜李嘉迷暈蔡潔狂影裸照 連環死配角劇情大暴走
撰文：胡凱欣
出版：更新：
《一舞傾城》即將播放大結局，而上星期一集講到Monica（蔡潔 飾）被麻鷹（李嘉 飾）落藥迷暈並帶到一酒店，而志飛（楊明 飾）收到蔡潔的求救即趕往營救。
今日（12日）一集一開始李嘉已經把蔡潔帶到酒店並已經脫去她的衣服，只用一條被子蓋著她，而李嘉則趁蔡潔未醒前為她拍下裸照。蔡潔醒後發現李嘉拍下裸照，所以卻逃走，但被李嘉強行按壓在床上，企圖侵犯她，最後蔡潔用力推開李嘉後打破玻璃瓶欲威脅他，結果楊明趕至並阻止。
+4
李嘉則用蔡潔手上的玻璃碎片反挾持她，並讓楊明放他走，李嘉跳窗逃走，可惜事與願違，被姚子羚帶隊拘捕。之後有人暗中協助李嘉逃出羈留病房，在青龍（唐文龍 飾）及沙律媽（陳法蓉 飾）的婚禮上持槍闖入並向楊明開槍，而唐文龍為救楊明被李嘉開槍撃中斃命，楊明即向李嘉報復，李嘉卻被人暗中開槍撃斃，最後鄭恕峰交出李嘉的販毒證據。
一舞傾城大結局最新劇情劇透?唐文龍當年有11段緋聞?
香港01為你每日持續更新一舞傾城的最新劇情，最新劇情請看。當年唐文龍曾被爆力追佘詩曼，入行23年11段緋聞有男有女。現時，唐文龍有位來自山東的女朋友，早前受《香港01》訪問時就自爆...詳情請看。
今年香港小姐2023有什麼大熱人選?
香港01為你帶來最新情況，看看今屆參選香港小姐的女士們。詳情請看一文睇清89位佳麗，間尺鼻老師大熱仲有名媛世姪女。其中有由前港姐冠軍雷莊𠒇提名，更曾參加選美奪獎。而更出現了一名「港版IU」跟馮盈盈一樣讀營養學。其中有5位大熱人選，外貌學歷關係樣樣，詳情請看。