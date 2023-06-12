一舞傾城｜李嘉迷暈蔡潔狂影裸照　連環死配角劇情大暴走

《一舞傾城》即將播放大結局，而上星期一集講到Monica（蔡潔 飾）被麻鷹（李嘉 飾）落藥迷暈並帶到一酒店，而志飛（楊明 飾）收到蔡潔的求救即趕往營救。

蔡潔被李嘉落藥迷暈並帶到一酒店。(《一舞傾城》截圖)

楊明收到蔡潔的求救即趕往營救。(《一舞傾城》截圖)

今日（12日）一集一開始李嘉已經把蔡潔帶到酒店並已經脫去她的衣服，只用一條被子蓋著她，而李嘉則趁蔡潔未醒前為她拍下裸照。蔡潔醒後發現李嘉拍下裸照，所以卻逃走，但被李嘉強行按壓在床上，企圖侵犯她，最後蔡潔用力推開李嘉後打破玻璃瓶欲威脅他，結果楊明趕至並阻止。

李嘉已經把蔡潔帶到酒店並已經脫去她的衣服，只用一條被子蓋著她，而李嘉則趁蔡潔未醒前為她拍下裸照。(《一舞傾城》截圖)

蔡潔醒後發現李嘉拍下裸照，李嘉強行按壓在床上，企圖侵犯她。(《一舞傾城》截圖)

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李嘉則用蔡潔手上的玻璃碎片反挾持她，並讓楊明放他走，李嘉跳窗逃走，可惜事與願違，被姚子羚帶隊拘捕。之後有人暗中協助李嘉逃出羈留病房，在青龍（唐文龍 飾）及沙律媽（陳法蓉 飾）的婚禮上持槍闖入並向楊明開槍，而唐文龍為救楊明被李嘉開槍撃中斃命，楊明即向李嘉報復，李嘉卻被人暗中開槍撃斃，最後鄭恕峰交出李嘉的販毒證據。

李嘉在唐文龍及陳法蓉的婚禮上持槍闖入並向楊明開槍。(《一舞傾城》截圖)