吳彥祖凸肚髮線後移變大叔原來係P圖　粉絲曬男神近照證實冇崩壞

吳彥祖（Daniel Wu）近來忙著宣傳主演的美劇《西遊ABC》（American Born Chinese），不過小紅書上卻流傳有一張吳彥祖凸肚、髮際線高的照片，最後被粉絲踢爆是惡意P圖，還分享日前他上現場節目的影片，證明吳彥祖目前狀態保持得很好。



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網上瘋傳吳彥祖的近照，只見照片中的吳彥祖身穿白色T恤，卻能明顯看出有大肚腩，還有那高的驚人髮線，讓人忍不住問這是吳彥祖嗎？粉絲們見到照片後，立刻跳出來幫忙澄清照片是假的，是惡意P圖，並且分享幾天前吳彥祖上美國現場節目受訪的影片，證明吳彥祖現在身材沒有走樣，頭髮稍微留長了一點。

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