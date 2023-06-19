黃子佼性騷擾再有受害者爆料　要求背部全裸兼下令扶他生殖器官

台版#me too性騷擾事件持續發酵，今日有網民爆出多年前曾遭台灣演藝圈前輩在車上強吻性騷擾，黃子佼隨即發布影片承認是涉事男主角，留下疑似遺言說話，及後更驚傳入院。有其他受害者亦陸續出來指控黃子佼，有台灣媒體報道提到受害人被他要求背部全裸，甚至被下令扶他的生殖器官，誇張程度令人嘩然。



黃子佼今日直播承認係涉事人，更直認心裡有點變態。（fb@黃子佼）

報道稱該名受害網友在FB自爆與黃子佼認識於2013年：「他之前…大約2013年找我拍照他展覽的主題人魚，他說全裸背面，頭往後仰、頭髮快遮住屁股，他要這樣的畫面，那時是我大學，因為被藝人找去拍照，所以很期待」

具俊曄、大S被捲入風波。（IG圖片）

不過黃子佼卻提出做性愛動作的要求：「那天我們很快速拍完人魚，我要準備收工時，他問我能不拍攝他想拍的主題春夢，他解釋了一下，就假裝我走進男生的夢裡，我是男生春夢的主角，一開始他搬出假人台，要全裸的我跟假人台互動，很像做愛的互動。拍一拍他跟我說，他好沒感覺，對畫面沒感覺，於是他脫了他的衣服，躺在地上，要我接著脫他的衣服，把他當作假人台。」

黃子佼形容具俊曄是非常溫柔紳士的人。（圖：中天電視）

受害女網民坦言當下不知該怎麼辦，因此在半推半就的情況下完成拍攝：「我當下覺得太展開不願意，但也不知道怎麼拒絕，頭已經洗一半…。但黃子佼對於結果還是不滿意，乾脆下海自己來，於是我照著他指令的動作，扶他下面，假裝舔他（沒碰到），還坐在他上面，把他下面壓著不要碰到我，全程過程他都在拍照，拍我跟他的假做愛畫面」完事後，黃子佼突然給她2000$塊，令女網民真的覺得這一切有夠噁心。