「寧王」林威女兒首度曝光原來係氣質美女　再爆真相竟出現神逆轉

現年68歲的資深演員林威憑周星馳電影《唐伯虎點秋香》「寧王」一角為人熟知。近年他淡出幕前，內地定居回歸平淡生活，不時曬出農村片段，又養豬又摘荔枝，今年端午節仲去爬龍舟，悠然自得。

林威於七十年代尾以特技演員身份入行，八十年代中憑《省港旗兵》獲提名最佳新人，不過觀眾對他印象最深刻的要數《唐伯虎點秋香》中個性討厭的「寧王」。（電影截圖）

日前林威又更新抖音，片中林威表示今日是開心日子，因為能夠見證女兒大學畢業典禮，林威表示：「今天我特別開心，來看我女兒畢業典禮，我這孩子啊非常好，小時候特別調皮，長大了就變文靜了，現在大學畢業了，現在給你介紹，我的女兒潘善。」

林威近年回歸平淡生活，定居內地。（抖音）

說完開場白後，鏡頭一轉，林威女兒終於首度曝光。林威女兒曬成健康膚色，雖然皮膚黝黑，但她五官端正，眼大大一頭長黑髮，氣質又靚女。有人認出兩人身處華東理工大學，這所學校為內地名牌大學，可謂又靚又叻女。

點擊睇林威女兒真身：

網友大讚林威女兒靚女之餘，又好奇為何向來只育有一個兒子的林威會突然冒出一個女兒，仲要一個姓潘、一個姓林，有人以為林威女兒跟媽媽姓。見網友疑惑，林威之後留言澄清，原來這是他兄弟的女兒，「統一回覆一下，這是我兄弟的女兒，從小看著長大，跟自己女兒一樣」，實在是大反轉！

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